ABD'ye F-35 misillemesi

Çin iki gün önce Meclis’ten yeni bir gümrük kontrol yasası geçirdi. Ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle ABD hükümetinin ve birçok müttefikinin Huawei ve TikTok gibi teknoloji devlerine ardı ardına yaptırımlar açıklamasına karşılık olarak değerlendirilen yasa, gümrük yasalarını kötüye kullanarak Çin’in menfaatlerine, ulusal güvenlik çıkarlarına zarar veren şirketlere karşı adım atmasına olanak sağlıyor. Yasada doğrudan herhangi bir ülke adı verilmese de, Reuters, Xinhua ve Global Times gibi hem Batılı hem de Çinli basın kuruluşlarının haberlerinde bunun Çin’in kendisini ABD’nin yaptırımlarına karşı korumak için çıkardığı bir düzenleme olduğu değerlendirilmesi yapılıyor.

1 Aralık’ta yürürlüğe gireceği belirtilen yasa kapsamında kontrole tabi tutulan ürünler listesinde askeri ve nükleer ürünlerin yanı sıra teknoloji ve hizmetlerle ilgili veriler de yer alıyor.

'Bizim metalimizle yapılan çipi bizden esirgemek?'

Tshinghua Üniversitesi’nde ABD-Çin İlişkileri Merkezi’nde kıdemli araştırmacı olarak görev yapan Zhou Shijian, Trump yönetiminin Çin’in teknoloji şampiyonlarına karşı izlediği kötü niyetli yaklaşımın, ABD’yi Çin’den gelecek misilleme ihracat kontrol önlemlerine karşı kırılganlaştırdığını belirtiyor. “Trump hükümetinin Çin’den gelen nadir metallerle yapılan çipleri, Çin’in en iyi şirketlerini sıkıştırmak için kullanması çok mantıksız” diyen Zhou, Çin’in devlete ait basın kuruluşu Global Times’a verdiği demeçte “Çin’in bu zorbalığı Qualcomm, Micron ve Intel gibi birçok ABD’li çip üreticisini etkileyecek nadir metal ihracatını durdurarak karşılık vermesi gerektiği” değerlendirmesini yapıyor.

'Her F-35'te 500 kg nadir metal var'

ABD’nin beşinci nesil F-35 jetlerinde her bir uçakta 500 kilogram nadir metal bulunduğunu ekleyen Zhou, “Bunun da durdurulması gerekiyor” ve bu yasakları uygulayan metal ihracatçılarının “mücbir sebep” diyerek sigorta programından kayıplarını alabileceklerini belirtiyor.

3. çeyrekte yüzde 4,9 büyüdü

Çin ekonomisi 3. çeyrekte beklentilerin hafif altında yüzde 4,9 büyüme kaydetti. Reuters ekonomistlerinin beklentilerinin ortalaması yüzde 5,2’ydi. Çin Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre ilk dokuz aydaki büyüme, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 oldu. Çin ilk çeyrekte yüzde 6,8 daralmış, ikinci çeyrekte yüzde 3,2 büyümüştü. Ülkede perakende satışlar da eylülde hızlanmaya devam etti. Ağustostaki ilk pozitif yüzde 0,5’lik yıllık büyümenin ardından eylülde perakende satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 yükseldi.