ABD'ye çalışan istihbaratçılar enselendi

Letonya'da bir NATO üssünü ziyaret eden Robles, burada yaptığı açıklamada, İspanyol basınında çıkan iki CNI çalışanı hakkında yasal soruşturma açıldığı iddialarının doğru olduğunu ifade etti.

Robles, iki istihbarat görevlisiyle ilgili suçlamaların CNI tarafından yapıldığını ve olayın yargıda olduğunu belirterek, ne tür bilgilerin kaçırıldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Adalet Bakanı Felix Bolanos da Madrid'deki bir mahkemede yürütülen soruşturmada "tüm iddiaların açıklığa kavuşması için İspanya hükümeti olarak tam işbirliğinde bulanacaklarını" söyledi.

İspanyol basını, ABD'ye gizli belge ve bilgileri kaçırmakla suçlanan söz konusu iki CNI çalışanından birinin geçici tutuklama kararıyla cezaevine gönderildiğini, diğerinin ise şartlı serbest bırakıldığını bildirdi.

El Confidencial gazetesi, olayın ABD ile krize yol açtığını, kaçırılan bilgilerin "çok gizli" statüsünde olduğunu ileri sürdü.

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