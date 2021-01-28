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Dünya ABD’ye çağrı yaptılar: Acele edin
Dünya

ABD’ye çağrı yaptılar: Acele edin

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ravançi, ABD Başkanı Joe Biden idaresine, İran nükleer anlaşmasına geri dönme konusunda acele davranma çağrısında bulunarak, “Fırsat penceresi kapanıyor” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 22:18:00 -
ABD’ye çağrı yaptılar: Acele edin

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ravançi, ABD Başkanı Joe Biden idaresine, İran nükleer anlaşmasına geri dönme konusunda acele davranma çağrısında bulunarak, “Fırsat penceresi kapanıyor” dedi.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecit Taht Ravançi, ABD’nin, eski Başkan Donald Trump döneminde çıktığı İran nükleer programıyla ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı’na geri dönme konusunda “acele davranması gerektiğini” söyledi. Ravançi, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na nükleer tesislere erişimi sınırlamadan önce Washington’un yaptırımları kaldırma fırsatlarının tükenmekte olduğunu bildirdi.

Ravançi, USA Today’e açıklamasında, “Rotasını değiştirmesi gereken bir taraf varsa o da İran değil, ABD” dedi.

Tahran'ın uranyum zenginleştirme programını sınırlandırması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşma, Temmuz 2015'te İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya arasında imzalanmıştı.

Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a tekrar yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

20 Ocak'ta Donald Trump'tan görevi devralan Joe Biden'ın anlaşmaya dönebileceğine dair açıklamaların gelmesinin ardından bazı kesimler anlaşmaya balistik füzeler ve İran'ın bölgedeki nüfuzu ile ilgili maddeler eklenmesini önermişti.

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