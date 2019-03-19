ABD'ye büyük şok! Sular altında kaldı

ABD'nin Nebraska eyaletinde bulunan, ABD Strateji Komutanlığı (USSTRATCOM) karargâhının da yer aldığı Offutt Hava Kuvvetleri Üssü'nün sular altında kaldığı bildirildi.

ABD Hava Muharebe Komutanlığı'nın (ACC) 55. Kanadı (55. Wing) Komutanı Albay Michael H. Manion'un Facebook adresinden yapılan açıklamada, Nebraska eyaletindeki ABD Strateji Komutanlığı (USSTRATCOM) karargâhının da yer aldığı Offutt Hava Kuvvetleri Üssü'nün Missouri Nehri'nde su seviyesinin hızlı bir şekilde yükselmesi nedeniyle sulara teslim olduğu kaydedildi.

Offutt Hava Kuvvetleri Üssü, 'kıyamet günü' uçağı olarak bilinen E-4B Nightwatch (Gece Nöbeti) uçaklarının da orada konuşlanmış olması nedeniyle ABD ordusu için en büyük önem teşkil eden üslerden biri.

Resmen suya gömüldü

Açıklamada ayrıca üssün neredeyse 3'te birinin sular altında kaldığı, içindeki 200 binadan, aralarında birkaç E-4B Nightwatch hangarının da bulunduğu 30 binanın zarar gördüğü, kalkış pistinin bir kilometrelik kısmının da suya gömüldüğü bilgisine yer verildi.

E-4B Nightwatch (Gece Nöbeti) uçağı, ABD Hava Kuvvetleri'nin hizmetindeki Boeing 747-200 uçaklarının, olası bir nükleer saldırı durumunda komuta merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanmış ve donatılmış versiyonu. Bu uçaklar yakıt takviyesi alarak tam 1 hafta boyunca havada kalabiliyor. E-4B'nin üzerinde kurulan ekipmansa nükleer patlamanın zarar verici faktörlerinden korunmuş durumda.