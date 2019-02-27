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ABD'ye bir uyarı daha: Bölgeden askerlerinizi derhal çekin

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Suriye'de asker bırakma kararına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık yapılan açıklamada, ABD'ye bölgeden derhal çekilme çağrısı yaptı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:13
ABD'ye bir uyarı daha: Bölgeden askerlerinizi derhal çekin

Rusya Savunma Bakanlığı, “Suriye topraklarında yasa dışı askerî varlığı bulunan ABD’ye ülkeyi terk etme çağrısında” bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, resmi bir açıklama yayımlayarak, “Suriye topraklarında yasa dışı askerî varlığı bulunan ABD’ye ülkeyi derhâl terk etme” çağrısında bulundu.

Suriye’nin güney doğusundaki Rubkan mülteci kampında bulunan insanlar için otobüsler hazırlandığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Reuters’ta yer alan habere göre, “yeni hayatlarına başlayabilmeleri için güvenli koridor oluşturulacağının” garantisini verdi.

ABD asker bırakacağını açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Aralık 2018’de gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Suriye’deki askerî varlığını sona erdirme kararı almasıyla başlayan çekilme tartışmalarının sürdüğü bir dönemde, Washington Post gazetesi, Trump yönetiminin 200 kadar askeri Suriye’nin kuzeydoğusunda, 200 kadar askerini de güneydoğusundaki El Tanf bölgesinde bırakmaya karar verdiğini öne sürmüştü.

Söz konusu 400 askere ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, “Yaklaşık 200 askerimiz Suriye’de kalacak.” diye konuşmuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:13
  1. ABD
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