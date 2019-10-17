ABD'ye bir F-35 şoku daha! Rusya'ya karşı kullanılacak uçaklar düzgün çalışmıyor
Türkiye'nin üretim ortağı olduğu fakat ABD tarafından skandal bir kararla projeden çıkarttığı F-35'lerle ilgili bir arıza daha ortaya çıktı. Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin envanterinde olan F-35A uçaklarının kuyruk paraşütünün düzgün çalışmadığı belirtildi.17 Ekim 2019 Perşembe 08:38
Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Rusya'ya karşı kullanılması planlanan F-35A uçaklarında sorun çıktı.
Buzlu ortamda uçağın inişini yavaşlatmada kullanılan kuyruk paraşütünün doğru çalışmadığı öğrenildi.
"Beklediğimiz gibi çalışmıyor"
Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri şu an durumu gelecek kışa kadar düzeltmeleri için ABD Savunma Bakanlığı ile görüşüyor.
Defense News'e konuşan Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Tonje Skinnarland, "Uçak beklediğimiz gibi çalışmıyor, bu özelliğini yeniden düzenlemek için çalışıyorlar" dedi.
Rusya'ya karşı kullanılacak
Norveç'in F-35'i Rus denizaltılarını arama çalışmalarında, ayrıca sınırları yakınlarındaki Rus savaş uçaklarına eşlik etme faaliyetlerinde kullanmayı planladığı da belirtiliyor.
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