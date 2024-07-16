ABD'ye bağımlı ekonomileri doğrudan etkiliyor! FED bu yıl faiz indirimine gidecek mi?

ABD’de Fed’in faiz indirimine gitmesine karşıt görüşlerin odağında ekonomi yer alıyor.

ABD’de enflasyonun giderek soğuması, Fed’in yıl içinde en az bir kez faiz indirimine gitme olasılığını kuvvetlendirdi.

Borsagundem.net’in derlediği bilgilere göre, yüksek enflasyonun belinin bükülmesinin yanı sıra, yüksek faiz ortamının ABD ekonomisine verdiği olası hasara dair işaretler de, uzmanların faiz indirimi beklentilerini güçlendiriyor.

Ekonomi ikinci yarıda toparlanacak

Insider’dan Filip de Mott’un haberine göre, yine de bu metodolojiye aykırı görüşler de bulunuyor. Bianco Research Başkanı ve makro strateji uzmanı Jim Bianco, ABD ekonomisinin ikinci yarıda toparlanmaya hazır olması nedeniyle Fed'in bu yıl hiç faiz indirimi yapmaması gerektiğini öne sürüyor. Jim Bianco, ABD ekonomisinin yeniden hızlanmaya hazır olduğu bir dönemde Fed'in faiz oranlarını zamanından önce düşürme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Bianco, “Sıfır faiz indirimi yapacağımızı düşünmemin nedeni, en uygun hamlenin bu olduğunu düşünmem. Ekonomi gayet iyi ilerlemeye devam ediyor; ikinci yarıda bir toparlanma bekliyorum” diyor.

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Wall Street farklı düşünüyor

Analistlerin ve yatırımcıların ABD ekonomisinde yılın ikinci yarısında bir miktar gevşeme öngörmesiyle Bianco’nun öngörüsü Wall Street'in çoğundan ayrılıyor. Analistlerin fikirlerinin arkasında enflasyonda umut verici düşüşler ve iş gücü piyasasında soğuma yer alıyor. Haziran ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 3,3'e gerilerken işsizlik oranı ise yüzde 4,1'e yükseldi.

Fed fon vadeli işlemleri, Eylül ayından itibaren bu yıl 25 baz puanlık üç faiz indiriminin yapılabileceğini gösteriyor.

UBS'den Brian Rose, paylaştığı notta, “Hem enflasyon hem de istihdam piyasasındaki yumuşamayla birlikte, Fed'in faiz indirimine başlaması için kapı artık sonuna kadar açık görünüyor. Veriler son trendini sürdürdüğü sürece Eylül toplantısında faiz indirimine gitmeye hazır olduklarının sinyalini vermek için ay sonundaki FOMC toplantısını kullanmalarını bekliyoruz” diyor.

Nötr faiz oranı

Ancak Bianco'ya göre, endişe, ekonomik verilerin aynı trendde kalmayacağı yönünde. Faiz oranları, bugünkü yüksek düzeydeki hükümet harcamaları ve süregelen tüketici gücü nedeniyle baskı altında kalmaya devam edecek.

Bianco, bu ortamda faiz oranlarının düşürülmesiyle ilgili sorunun, Fed'in nötr faiz oranının, yani ekonominin ne daralmasına ne de genişlemesine neden olan oranın, yüzde 4 civarında olması olduğunu belirtiyor. Bianco, “Bu yıl iki kesinti yapacaklarsa, yıl sonuna kadar fiilen tarafsız hale gelmiş olacaklar. Ekonominin gücü göz önüne alındığında, bunun uygun olduğunu düşünmüyorum” diyor.

Büyüme zarar görebilir

Elbette Wall Street'teki bazı kişiler tam tersi bir kaygıya sahip. Örneğin Charles Schwab, ekonomideki yavaşlamanın Bianco'nun beklediği toparlanmayı değil, daha da büyük bir çöküşü işaret ettiğini belirtiyor.

Schwab, tarım dışı istihdam artışındaki düşüş ve ISM Hizmet Satın Alma Yöneticileri endeksindeki zayıflık gibi iş gücü piyasasındaki endişe verici işaretlere dikkat çekiyor. Schwab, bunun hemen bir durgunluğa işaret etmemesine rağmen, daha geniş çatlakların büyümeye zarar verebileceğini gösterdiğini yazıyor.