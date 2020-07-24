ABD'ye ait 'Ninja Bombası'nın Suriye'de tekrar kullanıldığı iddia edildi

Suriye’de ABD’nin ‘ninja bombası’ kullandığı iddia edildi.

Kudüs Postası Salı günü bir R9-X füzesinin bir gün önce küçük beyaz bir kamyona çarptığını ve Suriye'nin Azaz yakınlarında birkaç kişiyi öldürdüğünü bildirdi.

Sosyal medyaya yüklenen görüntüler, olay yerinden kalan enkaz olduğunu gösterdi.

“Ninja bombası” patlayıcılarla değil, hedefler arasında dilimleme yeteneğine sahip altı çelik, kılıç benzeri bıçakla donatılmıştır. Hassas füzenin Orta Doğu'daki artan kullanımına dikkat çekildi.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri eski komutanı eski Hava Mareşal Greg Bagwell, geçen ay The Telegraph'a verdiği demeçte, “Silah ne kadar az ölümcül olursa, silah doğru şekilde yönlendirilemese bile tehlikeye maruz kalan alan o kadar küçüktür” dedi.