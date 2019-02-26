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ABD'ye açık tehdit! "Bu hedefleri 5 dk içinde vururuz!"

Rusya ABD'yi açıkça tehdit etti. Rus resmi televizyonu, Rusya'nın 5 dakika içinde ABD'de vurabileceği hedefleri harita üzerinde yayımladı.

26 Şubat 2019 Salı 16:42
ABD'ye açık tehdit! "Bu hedefleri 5 dk içinde vururuz!"

Rus resmi televizyonu ABD ile devam eden gerilimin büyümesine neden olacak bir yayına imza atarak, Rusya'nın 5 dakika içinde vurabileceği ABD hedeflerini harita üzerinde gösterdi.

Rusya ve ABD arasında nükleer silah tartışmasının dozajını artıracak olan yayında muhtemel hedefler arasında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da yer aldı.

ABD'nin nükleer füze anlaşmasından çekilmesinin ardından iki ülke arasında karşılıklı tehdit açıklamaları yapılmış son olarak da Rus lider Putin nükleer füze yerleştirilmiş gemi ve denizaltıların bağımsız sulara gönderilebileceği tehdidinde bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:42
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  5. Rusya'dan ABD'ye tehdit

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