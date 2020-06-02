ABD'ye 8 trilyon dolarlık koronavirüs darbesi

Kongre Bütçe Ofisi (CBO) tarafınodan hazırlanan bir rapora göre, koronavirüs salgını 2030 yılına kadar ABD'de GSYH'yı 7,9 trilyon dolar, yüzde 3 oranında azaltacak.

CBO Direktörü Philip Swagey yaptığı değerlendirmede, "İşletmelerin kapanması ve sosyal mesafe tedbirlerinin tüketici harcamalarını azaltacağını, enerji fiyatlarında son dönemdeki düşüşün ABD'de enerji sektörüne yatırımı ciddi şekilde düşüreceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

ABD'de bu yıl GSYH'nın koronavirüs salgını öncesindeki tahminin yüzde 5,3 altında 15,7 trilyon dolar olması bekleniyor.