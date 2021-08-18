Abdürreşid İbrahim rahmetle anılıyor
İslam’ın Japonya’ya tanıtılmasında büyük çabalar sarf eden Tatar-Türk seyyah ve kadı Abdürreşid İbrahim, vefatının 77. yılında anılıyor.
Abdürreşid İbrahim “Seyyah-ı Şehir” namıyla Asya’daki İslam coğrafyasını gezerek “Alem-i İslam” adıyla iki ciltlik eser çıkarmasının ardından 1900’de Japonya’ya geldi. Buradaki sosyo-ekonomik yaşamı izleyerek eserler kaleme alan İbrahim, Japon devlet adamlarına İslam’ı tebliğ etti ve bazılarının Müslüman olmasına vesile oldu. “Tokyo Camisi” hayaline 1938’de kavuşan İbrahim, vefatının 77. yılında Japonya’daki Müslüman toplumlar nezdinde önemini koruyor.
17 Ağustos 1944’te hayatını kaybeden İbrahim’in mirası Tokyo Camisi, Japonya’da İslam toplumlarının dayanışmasını simgeliyor. Tokyo’daki Tama kabristanlığında defnedilen seyyah ve kadı İbrahim, Japonya’daki Müslüman toplumlarca her yıl doğum ve vefat yıl dönümlerinde kabri başında anılıyor.