  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Erdoğan açıkladı! 2.5 milyon konut tamamlandı
Abdürreşid İbrahim rahmetle anılıyor
Asırlardır süren hüzün: Kerbela
Fatih Erbakan: Afganistan konusunda arabuluculuğa hazırız
Yaşam Abdürreşid İbrahim rahmetle anılıyor
Yaşam

Abdürreşid İbrahim rahmetle anılıyor

İslam’ın Japonya’ya tanıtılmasında büyük çabalar sarf eden Tatar-Türk seyyah ve kadı Abdürreşid İbrahim, vefatının 77. yılında anılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 11:37:00 -
Abdürreşid İbrahim rahmetle anılıyor

Abdürreşid İbrahim “Seyyah-ı Şehir” namıyla Asya’daki İslam coğrafyasını gezerek “Alem-i İslam” adıyla iki ciltlik eser çıkarmasının ardından 1900’de Japonya’ya geldi. Buradaki sosyo-ekonomik yaşamı izleyerek eserler kaleme alan İbrahim, Japon devlet adamlarına İslam’ı tebliğ etti ve bazılarının Müslüman olmasına vesile oldu. “Tokyo Camisi” hayaline 1938’de kavuşan İbrahim, vefatının 77. yılında Japonya’daki Müslüman toplumlar nezdinde önemini koruyor.

17 Ağustos 1944’te hayatını kaybeden İbrahim’in mirası Tokyo Camisi, Japonya’da İslam toplumlarının dayanışmasını simgeliyor. Tokyo’daki Tama kabristanlığında defnedilen seyyah ve kadı İbrahim, Japonya’daki Müslüman toplumlarca her yıl doğum ve vefat yıl dönümlerinde kabri başında anılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay