Abdurrahman Uzun noktayı koydu! Araplar Osmanlıyı sırtından vurmuş olsa siz Arapları ayakta alkışlardınız

Abdurrahman Uzun sosyal medyada bir anda yayılan Araplar Osmanlıyı sırtından vurdu, bu yüzden İsrail’i destekliyoruz diyenlere gereken cevabı sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile verdi.

Abdurrahman Uzun, “Araplar, Osmanlı zamanında biz Türkleri sırtımızdan vurdu.! yalanına inanan ve ötede beride bıdı bıdı yapan seküler tayfa, Ulan.. Araplar Türkleri gerçekten sırtından vurmuş olsa gerçekten Araplar Osmanlıya ihanet etmiş olsa, siz Arapları ayakta alkışlar baş tacı ederdiniz.” İfadelerini kullandı.

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