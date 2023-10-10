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Sosyal Medya Abdurrahman Uzun noktayı koydu! Araplar Osmanlıyı sırtından vurmuş olsa siz Arapları ayakta alkışlardınız
Sosyal Medya

Abdurrahman Uzun noktayı koydu! Araplar Osmanlıyı sırtından vurmuş olsa siz Arapları ayakta alkışlardınız

Yeniakit Publisher
2023-10-10 10:34:00 - 2023-10-10 11:30:01

Youtube kanalında, açıklamalar yapan Abdurrahman Uzun, sosyal medyada yayılan ‘Araplar Osmanlıyı sırtından bıçakladı’ yalanını böyle açıkladı.

Abdurrahman Uzun sosyal medyada bir anda yayılan Araplar Osmanlıyı sırtından vurdu, bu yüzden İsrail’i destekliyoruz diyenlere gereken cevabı sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile verdi.

Abdurrahman Uzun, “Araplar, Osmanlı zamanında biz Türkleri sırtımızdan vurdu.! yalanına inanan ve ötede beride bıdı bıdı yapan seküler tayfa, Ulan.. Araplar Türkleri gerçekten sırtından vurmuş olsa gerçekten Araplar Osmanlıya ihanet etmiş olsa, siz Arapları ayakta alkışlar baş tacı ederdiniz.” İfadelerini kullandı.

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Yorumlar

şeyh şamil bu

o topraklar Müslümanların olduğu gibi ayrıca daha dün elimizden hile hurda ile çalınmış ecdat topraklarıdır. Onlar bizim öz be öz topraklarıdır.

Fetosavar 1453

Fetonun kanalında şaklabanlık yapanı paylaşmayın. Araplar karşı gelmedi demek Filistin bayrağı neyi temsil ediyor bir araştırın Selam ve dua ile
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