Abdurrahman Uzun Instagram gerçeğini böyle anlattı! Amerikan uşaklığına gerek yok...

Instagram'ın Türkiye'de erişime kapatılmasıyla ilgili olarak Mahkeme kararları gerekçe gösterildi. Abdurrahman Uzun'un yaptığı açıklamaya göre, Instagram ve ana şirketi Meta'nın, çeşitli yasa dışı faaliyetlere göz yumması ve mahkeme kararlarını dikkate almaması kapatma kararında etkili oldu. İşte belirtilen gerekçeler:

Dolandırıcı Hesaplar ve Reklamlar: Mahkeme kararlarına rağmen dolandırıcı hesapları kapatmadığı ve bu hesapların reklamlarını kaldırmadığı belirtildi.

Fuhuş Ticareti: Fuhuş ticareti yapan hesapları kapatmadığı, aksine öne çıkardığı iddia edildi.

İntihara Yönlendirme: İntihara yönlendiren hesapları öne çıkardığı ifade edildi.

Çocuk Ticareti: Çocukların ticari mal olarak alınıp satıldığı bir çocuk pazarı olarak çalıştığı iddiası dile getirildi.

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Pedofili: Pedofiliyi cinsel tercih olarak kabul ettiği ve şikayetleri dikkate almadığı belirtildi.

Irkçılık ve Ayrımcılık: Müslümanlara karşı ırkçılık, ayrımcılık, hedef gösterme ve kitlesel linç kampanyalarına kurumsal olarak destek verdiği öne sürüldü.

Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler: Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımına destek olduğu ve ticaretine imkan sağladığı iddia edildi.

Yasa Dışı Bahis ve Kumar: Yasa dışı bahis için teknik alan sağladığı ve kumar organizasyonlarına dahil olduğu ifade edildi.

Yasa Dışı İlaç ve Gıda Takviyeleri: Yasa dışı ilaçların ve gıda takviyelerinin yaygınlaşmasına ve satışına temin edilmesine destek olduğu belirtildi.

Bu suçlamalar, mahkemeler tarafından Instagram ve Meta'ya bildirildi. Ancak, şirketin bu uyarıları dikkate almadığı ve gerekli adımları atmadığı ifade edildi. Bu nedenle, mahkeme kararıyla Instagram'ın erişime kapatılması kararı alındı.

Yetkililer, Türkiye'nin bir muz cumhuriyeti olmadığını ve devlet kurumlarının saygınlığını korumak adına bu adımın atıldığını vurguladı. Abdurrahman Uzun, Instagram'ın mahkeme kararlarını ve devlet kurumlarını muhatap almadığını, bu nedenle platformun kapatıldığını belirtti.