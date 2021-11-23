  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP Lideri Kılıçdaroğlu helalleşmek istedi, Muharrem İnce 'Önce hesaplaşalım' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ekonomik kurutuluş savaşından da zaferle çıkacağız

Tunç çağı, Bizans ve Roma dönemlerine ait... Gizli bölmede bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır'

Engin Altay, HDP-PKK ilişkisini görememiş! Gözün mü bozuk, akıl sağlığın mı be adam?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu'nun "18 dava lehime sonuçlandı" sözlerine cevap

CHP'li İlgezdi'den görülmemiş nankörlük!

Altın ile ilgili yeni gelişme! Yeniden basılması için çalışma başlatıldı

Ölümü yürekleri burkmuştu: Müslüme’nin ölümünde sıcak gelişme!

Yunanistan’dan bomba Türkiye itirafı: Bizi batıracaklar!
Gündem Abdurrahman Dilipak'tan 'zina' suç olmalı çağırısı! 'Bu yasa bu beden uymuyor'
Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan 'zina' suç olmalı çağırısı! 'Bu yasa bu beden uymuyor'

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, "zina" eyleminin yeniden suç kapsamına alınması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 01:09:00 - 2021-11-23 01:14:17

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplum ahlak yapısını alt üst zina eyleminin yeniden suç kapsamına alınması gerektiğini belirten Dilipak, "Bundan sonra ne olacak onu bilmiyorum. Ama aile çok ciddi bir yara aldı. Ahlak sorun haline geldi. İnsanlar; din, ahlak ve gelenekten bağımsız bireylere döndü." dedi.

Dilipak sözlerini şu ifade ile tamamladı: "Bu yasa bu beden uymuyor."

Vahşeti doğuran zina yasaklansın!
Vahşeti doğuran zina yasaklansın!

Gündem

Vahşeti doğuran zina yasaklansın!

Zinayı suç olmaktan kim çıkardı?
Zinayı suç olmaktan kim çıkardı?

Gündem

Zinayı suç olmaktan kim çıkardı?

Zina yasaklanmadıkça bu vahşet bitmeyecek!
Zina yasaklanmadıkça bu vahşet bitmeyecek!

Gündem

Zina yasaklanmadıkça bu vahşet bitmeyecek!

CHP'nin Zina Kanunu'nu engellemesinin bedeli ağır oldu!
CHP'nin Zina Kanunu'nu engellemesinin bedeli ağır oldu!

Gündem

CHP'nin Zina Kanunu'nu engellemesinin bedeli ağır oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski bakandan flaş suçlama: Abdullah Gül kriz çıkardı!
Gündem

Eski bakandan flaş suçlama: Abdullah Gül kriz çıkardı!

Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, Merve Kavakçı’nın kriz çıkaran yemin törenine ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Müftüoğlu, “Abdullah..
Binali Yıldırım'ın kardeşi isyan etti: Seçildim ve tek kuruş maaş almadım!
Gündem

Binali Yıldırım'ın kardeşi isyan etti: Seçildim ve tek kuruş maaş almadım!

Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım "Gelelim bir diğer içimdeki biriktirdiklerime. Ben 11 sene Türk Kızılayı'nda (5 sene Çekmeköy ilç..
En lüks BMW’yi Türkler alıyor! Hani kriz vardı?
Ekonomi

En lüks BMW’yi Türkler alıyor! Hani kriz vardı?

Fiyat artışına rağmen, yüksek donanımlı BMW satışlarında Türkiye, 44 ülke arasında birinci sırada yer aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay