Abdurrahman Dilipak'tan 'zina' suç olmalı çağırısı! 'Bu yasa bu beden uymuyor'

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Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplum ahlak yapısını alt üst zina eyleminin yeniden suç kapsamına alınması gerektiğini belirten Dilipak, "Bundan sonra ne olacak onu bilmiyorum. Ama aile çok ciddi bir yara aldı. Ahlak sorun haline geldi. İnsanlar; din, ahlak ve gelenekten bağımsız bireylere döndü." dedi.

Dilipak sözlerini şu ifade ile tamamladı: "Bu yasa bu beden uymuyor."