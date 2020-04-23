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Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan koronavirüs sözleri: Haziran sonuna kadar bitmezse o ülke karışacak

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr canlı yayınında Türkiye ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Dilipak, koronavirüsün Haziran sonuna kadar etkisini azaltmaması halinde Rusya'yı kötü senaryoların beklediğini söyledi.

2020-04-23 19:59:00 - 2020-04-23 22:18:28
Abdurrahman Dilipak'tan koronavirüs sözleri: Haziran sonuna kadar bitmezse o ülke karışacak

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr'nin konuğu oldu. Şu sıralarda devam eden canlı yayında önemli konular ele aldı.

Abdurrahman Dilipak, '23 Nisan 1920’den 23 Nisan 2020’ye…' önemli değişimlerin yaşandığını ancak bize okutulan tarihle bir yere varılamayacağını söyledi.

"Rusya'da çok ciddi olaylara gebe olabilir"

Dilipak "Ramazan sonrasında normal hayata dönmeyeceğiz. Bu gerçek değil. Çünkü ne zirvesini ne de sonunu gördük. Mutasyona uğrarsa hiçbir şey fayda etmez. Mayıs sonunda daha gerçekçi yorumlar yapabiliriz. Eğer haziran sonuna kadar devam ederse Rusya'da çok ciddi olaylara sebep olabilir. Petrol için söylüyorum. Büyük kriz yaşandı. ABD bu virüsün hesabını Çin'e ödetmeye çalışıyor. Çin'e karşı bir savaş başlatabilirler. Teolojik savaşa da dönüşebilir. Artık yeni bir para kullanılmaya başlandı. Yeni enerji teknikleri elde edildi. Değişim yaşanıyor" dedi.

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