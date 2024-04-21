Abdurrahman Dilipak'tan Enver Aysever'in LGBT sorusuna cevap! 'Şeytanı da Allah yarattı'

Aysever, Dilipak'a, "LGBT'ye öfkeniz niye? Allah yaratmış insanları" dedi.

Dilipak, Aysever'e, "Şeytanı da Allah yarattı" diye cevap verdi.

Abdurrahman Dilipak, cevabına şöyle devam etti:

Hazreti Lut (a.s.) ne yaşadıysa ben de onu aynen kabul ettim. Kur'an'da lanetlenen topluluğa sempati besleyemem. Bu nesil emniyetine yönelik bir tehlikedir. Fuhuş, kumar ve uyuşturucu aklı zayi eden her şey şeytanın işidir.