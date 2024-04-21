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Medya Abdurrahman Dilipak'tan Enver Aysever'in LGBT sorusuna cevap! 'Şeytanı da Allah yarattı'
Medya

Abdurrahman Dilipak'tan Enver Aysever'in LGBT sorusuna cevap! 'Şeytanı da Allah yarattı'

Yeniakit Publisher
2024-04-21 22:37:00 - 2024-04-21 22:41:03

Enver Aysever'in yayınına katılan gazeteci Abdurrahman Dilipak, LGBT sapkınlığıyla ilgili sorulan soruya dikkat çeken bir cevap verdi.

Aysever, Dilipak'a, "LGBT'ye öfkeniz niye? Allah yaratmış insanları" dedi.

Dilipak, Aysever'e, "Şeytanı da Allah yarattı" diye cevap verdi.

Abdurrahman Dilipak, cevabına şöyle devam etti:

Hazreti Lut (a.s.) ne yaşadıysa ben de onu aynen kabul ettim. Kur'an'da lanetlenen topluluğa sempati besleyemem. Bu nesil emniyetine yönelik bir tehlikedir. Fuhuş, kumar ve uyuşturucu aklı zayi eden her şey şeytanın işidir.

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