Abdurrahman Dilipak'tan çağrı! 'Disney yasaklansın'

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Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından "Disney Yasaklansın" çağrısında bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Dilipak, Disney'in 2 Eylül'de Türkiye'de gösterime sunacağı, "Lightyear" adlı animasyon filmi için kamuoyunu uyardı.

'Disney Yasaklansın'

"Sürekli ve yoğun bir şekilde LGBT yayını yapacağını açıklayan Disney+ da Türkiye'de yayına başlıyor. Disney+ çocukları hedef alıyor. Bu çok daha büyük bir tehlike." diyen Dilipak, "Disney'in yakında vizyona girecek yeni animasyon filmi Lightyear, eşcinsel öpüşme sahneleri nedeni ile bazı ülkelerde yasaklandı. Ama Türkiye'de ise 2 Eylül'de vizyona girmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak, sözlerini şu çağrı ile bitirdi: Çin'de bile yasaklanan bu film Türkiye'de gösterime girmemelidir. Herkesi etiketle paylaşım yapmaya davet ediyoruz. "Disney Yasaklansın"