Abdurrahman Dilipak'tan çağrı! 'Disney yasaklansın'
Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Disney'in 2 Eylül'de Türkiye'de gösterime sunmaya hazırlandığı animasyon filmi Lightyear için uyarıda bulunarak, "Çin'de bile yasaklanan bu film Türkiye'de gösterime girmemelidir." dedi.
Yeniakit.com.tr
Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından "Disney Yasaklansın" çağrısında bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Dilipak, Disney'in 2 Eylül'de Türkiye'de gösterime sunacağı, "Lightyear" adlı animasyon filmi için kamuoyunu uyardı.
'Disney Yasaklansın'
"Sürekli ve yoğun bir şekilde LGBT yayını yapacağını açıklayan Disney+ da Türkiye'de yayına başlıyor. Disney+ çocukları hedef alıyor. Bu çok daha büyük bir tehlike." diyen Dilipak, "Disney'in yakında vizyona girecek yeni animasyon filmi Lightyear, eşcinsel öpüşme sahneleri nedeni ile bazı ülkelerde yasaklandı. Ama Türkiye'de ise 2 Eylül'de vizyona girmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.
Abdurrahman Dilipak, sözlerini şu çağrı ile bitirdi: Çin'de bile yasaklanan bu film Türkiye'de gösterime girmemelidir. Herkesi etiketle paylaşım yapmaya davet ediyoruz. "Disney Yasaklansın"