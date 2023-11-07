Abdurrahman Dilipak’ın amcası Mustafa Dilipak vefat etti

Uğur Dilipak’ın babası, Abdurrahman Dilipak’ın amcası K. Maraş 25-26. Dönem milletvekili ve EPDK üyesi Mehmet Uğur Dilipak’ın babası ve Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak’ın amcası Mustafa Dilipak (25.01.1942 K. Maraş) tedavi görmekte olduğu Antalya Memorial Hastahanesi’nde bugün 02.00 de vefat etti.

Cenazesi yarın (8.11.2023) K. Maraş’ta, öğle namazından sonra Abdulhamit han camiinde kılınacak cenaze namazından sonra Şeyh Adil Mezarlığında toprağa verilecek, Taziye aynı gün “Tekstil lisesi yani Müzdelife taziye evi”nde alınacaktır.

Mustafa Dilipak, “Seyithanoğulları”nın “Hatipler” koluna mensup olup, Şekerli Camiinde görevli Hatib Ahmet olarak bilinen Ahmet Dilipak, Annesi Hayriye hanım idi.

Merhum Mustafa Dilipak’ın Şerife (Dilipak), Ali, İsmail, Müzeyyen (Alkan), Cemile (Altınöz), Saadet (Erdoğan) isimli 2 erkek 4 kız kardeşi vardı. Ayrıca, Ahmet, Nejla (Turgut), Mahmut, Emine (Oğulmuş) , Mehmet Uğur ve Hacı Muharrem isimlerinde dört erkek ve 2 kız evladına sahipti.