  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye için resmen kıyamet alameti! “Olmaz” denilen oldu! Eyvah ki ne eyvah

Hem ahmak hem aşağıların aşağısı bir yaratık! Bu, tam bir soysuzluk

CHP Kurultayı öncesi “Özgür Özel kazanırsa gazeteciliği bırakırım” diyen Barış Yarkadaş’a Özgür Özel’den destek geldi

Gram ve çeyrekte direnç noktası! Altın fiyatlarında takviye beklentisi

CHP’deki Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ittifakında şok “Abdullah Gül” detayı! Bu gerçekten doğru mu?

Dolar ve Euro artınca Türkiye'ye akın ettiler! Arabaların bagajını doldurup doldurup gidiyorlar

Cem Küçük’ten olay iddia! Yer yerinden oynayacak: Avucunu yalar

Ve o bomba proje hayata geçiriliyor! İlk uygulanacak iller açıklandı bile! Cepler dolacak, yüzler gülecek

Amerika'dan güvenlik taahhütü aldılar! Nükleer kapasiteli bombardıman uçakları...

Hakan Fidan’ın masasındaki biblonun sırrı… Ay-yıldızın içine aldığı Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra Oda tv olayı küçümsemiş ama unuttuğu bir şey var
Medya Abdurrahman Dilipak’ın amcası Mustafa Dilipak vefat etti
Medya

Abdurrahman Dilipak’ın amcası Mustafa Dilipak vefat etti

Yeniakit Publisher
2023-11-07 15:18:00 -
Abdurrahman Dilipak’ın amcası Mustafa Dilipak vefat etti

Uğur Dilipak’ın babası, Abdurrahman Dilipak’ın amcası K. Maraş 25-26. Dönem milletvekili ve EPDK üyesi Mehmet Uğur Dilipak’ın babası ve Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak’ın amcası Mustafa Dilipak (25.01.1942 K. Maraş) tedavi görmekte olduğu Antalya Memorial Hastahanesi’nde bugün 02.00 de vefat etti.

Uğur Dilipak’ın babası, Abdurrahman Dilipak’ın amcası K. Maraş 25-26. Dönem milletvekili ve EPDK üyesi Mehmet Uğur Dilipak’ın babası ve Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak’ın amcası Mustafa Dilipak (25.01.1942 K. Maraş) tedavi görmekte olduğu Antalya Memorial Hastahanesi’nde bugün 02.00 de vefat etti.

Cenazesi yarın (8.11.2023) K. Maraş’ta, öğle namazından sonra Abdulhamit han camiinde kılınacak cenaze namazından sonra Şeyh Adil Mezarlığında toprağa verilecek, Taziye aynı gün “Tekstil lisesi yani Müzdelife taziye evi”nde alınacaktır.
Mustafa Dilipak, “Seyithanoğulları”nın “Hatipler” koluna mensup olup, Şekerli Camiinde görevli Hatib Ahmet olarak bilinen Ahmet Dilipak, Annesi Hayriye hanım idi.

Merhum Mustafa Dilipak’ın Şerife (Dilipak), Ali, İsmail, Müzeyyen (Alkan), Cemile (Altınöz), Saadet (Erdoğan) isimli 2 erkek 4 kız kardeşi vardı. Ayrıca, Ahmet, Nejla (Turgut), Mahmut, Emine (Oğulmuş) , Mehmet Uğur ve Hacı Muharrem isimlerinde dört erkek ve 2 kız evladına sahipti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23