Abdurrahman Dilipak yazdı: Siyaset ve terör!

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, “siyaset” ve “terör” kavramlarını kritik ettiği “Siyaset ve terör” başlıklı bugünkü yazısında “‘Savaş’ı da ‘terör’ü de genel anlamda devleti yönetenler çıkarır” dedi.

İşte o yazı:

Benim kitaplarımdan birinin adı da “Terörist kim”. Terörü anlamak istiyorsanız, önce teröristi tanımanız gerekiyor. “Terör” tek başına “gaye ve yöntemi, nihai hedefi” itibarı ile sorgulanan bir eylem. Ama genel anlamda “Kaybedilen kurtuluş savaşlarına ‘terör’, kazanılan terör eylemlerine ise ‘kurtuluş savaşı’ derler.

Allah (cc) bize “Şeytan sizi Allah’la aldatmasın” derken bu konuya işaret ediyor olmasın sakın! Melek’le Şeytan’ı karıştırmamak gerek.

Dışarıdan baktığınızda, kullandıkları araçlar ve eylem biçimi olarak çok fazla bir fark görmeyebilirsin. Sonuçta bu konuda vereceğiniz hüküm büyük ölçüde değer yargılarınızla ilgili sübjektif olacaktır.

Eğer savaşan taraflar ölüme koşuyorlarsa bunun bir anlamı olmalı. Bu gerçeğin sadece bir kısmı. “Savaş”ı da “terör”ü de genel anlamda devleti yönetenler çıkarır. Terör “Özel harp”tir, “soğuk harp”tir, “psikolojik harp”tir, “vekalet savaşı”dır, “Kontrollü bunalım stratejisi”dir, “ötekileri birbirine kırdırmak için bir araç”tır.

Birileri aynı ülkenin çocuklarının kanları ve gözyaşları üzerinden kendilerine servet ve iktidar üretmek istiyorsa böyle yaparlar. Dini (Mezhebi), etnik, ideolojik, politik (Ekonomik ve yönetimle ilgili), felsefi ve vijdani kanaat farklılıkları üzerinden insanları birbirine kırdırırlar. İşçi-patron, kadın-erkek, tüm farklılıklar çatışma sebebi olabilir.

Bakın bazı devletler kuruluştan “Haydut”dur. Ya da sonradan darbe ya da başka bir yolla haydutlar devleti ele geçirdiklerinde toplumu ve başka halkları ezerler. Allah namuslu insanları adil bir devletten mahrum etmesin. Zalimlere gelince o devlet onların başına Allah’ın cezasıdır. Devleti milletinin başına bela olmuş bir topluma başka bela gerekmez. Bakın içine devletin ajanları sızmamış savaş, terör ve Mafia yoktur. İçinde devletin eli olmadan bu yapılar uzun süre yaşayamaz. Hatta bunları o devletler kurar ve yönetirler!.

“Derin devlet” böyle bir şeydir. Aşı yapmak da böyle bir şeydir. Hasta olmamak için zayıflatılmış ve kontrollü mikrobu vücuda zerk edersiniz. Aşınızı başkası yapıyorsa, bugünkü salgın üzerinden tartışılan çerçevede işler karışır. Antibiyotik tedavisi de böyledir. Mikrobu öldürmek için icabında faydalı mikrobu da öldürürler. CHP zamanında Dersim’deki operasyon böyle bir operasyondu. Bugünkü Güneydoğudaki terörün köklerini (...)