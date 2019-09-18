Abdurrahman Dilipak: İsrail'de zalimler ile işbirlikçileri de kaybetmiştir

Murathan Seyitoğlu Ankara

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, İsrail’de baş gösteren ‘seçim krizi’ni yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

“Ülkedeki krize İsrail demokrasisi çözüm üretemiyor”

İsrail halkının Nisan ayında yapılan seçimlerden 5 ay sonra bir kez daha sandık başına gittiğini ve ülkede zulmeden zalimlerin destekçileriyle birlikte kaybettiğine dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, “Yapılan ikinci tur seçimlerinde de sonuç değişmedi. Ülkedeki krize İsrail demokrasisi çözüm üretemiyor.” yorumunda bulundu.

“İsrail’de zalimler ile işbirlikçileri kaybetmiştir”

Siyonist İsrail’de yapılan seçimin kaybedeninin sadece Müslümanlara zulmeden Netenyahu’nun olmadığını belirten Abdurrahman Dilipak, şöyle konuştu:

“İsrail’de yapılan seçimleri sadece Netenyahu değil, ABD Başkanı Trump ile Kushner ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ‘Orta Doğu’nun kiralık katili’ olarak anılan Filistin asıllı Muhammed Dahlan da kaybetmiştir. Ortaya koyulan ‘Yüzyılın Projesi’ ve ‘Evanjelist kehanetler’ zalimler ile onların işbirlikçilerine kaybettirmiştir.”

“İsrail’de OHAL ilan edilebilir”

Çıkan sonuçların ardından ülkede bir koalisyon kurulamaması halinde krizin daha da derinleşeceğine dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, “İsrail bir yıl içinde ya üçüncü kez seçime gidecek ya da ‘derin İsrail’ durumdan vazife çıkararak sorunu çözme yoluna gidecek. ‘Milli Mutabakat Hükümeti’ şemsiyesi altında askerler, siyonist şahinlerin gölgesinde bir OHAL de ilan edilebilirler.” iddiasında bulundu.

“Derin İsrail, ‘Demokrasi tatile çıkabilir’ der mi?”

Bir takım çevreler tarafından İran-Suudi füze savaşı ilan edildiğini, Gazze ve Hizbullah bölgesinden yapılacak dron operasyonları ile İsrail’in ülkede OHAL ilan edilme ihtimalinin konuşulduğunu hatırlatan Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yapılan saldırının arkasında ‘Dahlan projesi’ vardır. Dahlan, ‘Arap NATO’sunun, Veliaht Prens, BAE’deki koalisyon lobisinin, Sisi ve Kushner aynı senaryonun aktörleridir. Bunlar Tanrıyı kıyamete zorlamak için yola çıktılar. Bunlar Kahinlerden işaret alan ezoterik topluluklar. Kozmik hesapları şimdi harekete geçmeleri gerektiğini söylüyor onlara. ‘Kurtarıcı Mesih’in gelmesi için bir an önce Süleyman Mabedi’nin inşasının gerçekleşmesi gerek. Bu süreç Trump’ın seçim kampanyasında, evagelist oylar açısından da son derece önemli. Ya inançlarından vazgeçecekler, ya hayallerini ertelemek zorunda kalacaklar, ya da saldıracaklar! Ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Bakalım derin İsrail ‘Demokrasi tatile çıkabilir’ der mi?”