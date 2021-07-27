Abdurrahman Dilipak İhsan Şenocak'ı linç kampanyasının arka planını anlattı!

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

İhsan Şenocak Hoca'nın hedef alınmasını değerlendiren Gazeteci Abdurrahman Dilipak, "İhsan Şenocak olayı yeniden ısıtılıp gündeme geldi. Aslında hedefteki kişi ne ben ne o ne de öteki. Birileri bizi zikrederek 'kızım sana söylüyorum gelinim sen dinle' şeklinde meydan okuyor." dedi.

'Toplu linçlerde farklı paydaşlar oluşuyor'

"Son zamanlarda sosyal medya üzerinden kendileri için hedef seçtikleri birisine, 'Vurun abalıya' diye bir kampanya başlattıklarında hemen paydaşlar oluşuyor." diyen Dilipak, "Aynı konuda bir yandan birtakım laikçiler saldırırken, diğer yandan birtakım sol gruplar saldırıyor. Böyle bir saldırı birliği oluşuyor. Yani herkes kendinden olmayan ya da kendisi için tehdit gördüğü birisini hedef seçerek onun şahsında 'kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla' kabilinden bir meydan okuma gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

'Düşene vuran çok oluyor'

İktidar çevresindeki bazı grupları da eleştiren Abdurrahman Dilipak, "İşin ilginç yanı iktidar çevrelerinden bazı kişiler de, bu saldırılar karşısında 'aman sessiz kalalım, bize de saldırırlar' havasına giriyor. Bu kişiler dini ya da ahlaki veya başka bir sebeple iktidara yönelik bir eleştiri getiriyorsa iktidar çevrelerindeki birtakım gruplar da kraldan fazla kralcılık yaparak saldırıya katılabiliyorlar. Ve bu durum herkes için geçerli olunca düşene vuran çok oluyor." şeklinde konuştu.

Bulanık suda balık arama isteği!

Bu ve benzeri saldırıların kaos peşinde koşanlar tarafından tezgahlandığına dikkat çeken Dilipak, "Son zamanlarda sosyal medyadaki tartışmalara baktığımızda birilerinin sürekli yangına körükle gidercesine, dini ve benzeri kanaat farklılıklarına bağlı kışkırtmalarla aynı ülkenin çocuklarının kanları ve gözyaşları üzerinden oyun oynadıklarını görüyorsunuz. Birileri bulanık suda balık aramak istiyor. Türkiye'de işlerin daha da çıkmaza girmesini, karamsarlığın ve umutsuzluğun artmasını isteyen çevreler sanki zımmi bir anlaşma yapmış gibi topyekün saldırıya geçmeye hazırlanıyorlar." dedi.

'Hepimiz aynı gemideyiz'

Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle tamamladı: "Bütün dini, etnik, ideolojik, politik, felsefi ve vicdani kanaat farklılıklarına sahip çevrelerin kendilerinin de zarar göreceği bu tür kışkırtmalara karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Burnumuzun dibindeki Suriye ya da gitmemizi istedikleri Afganistan ya da Irak, Tunus ve Libya'da yaşananları düşündüğümüzde Türkiye'yi böyle bir cehenneme çevirmek isteyen çevrelerin karanlık oyunlarına alet olmamamız gerekiyor. Dolayısıyla olması gereken merhametimizin gazabımızdan büyük olması. Sevgimizin nefretimizden güçlü olması. Evet eleştireceğiz ama kavga etmeden."