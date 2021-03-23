Abdurrahman Dilipak HDP'nin yeni planını açıkladı
Yeniakit Gazetesi Köşe Yazarı Abdurrahman Dilipak, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin yeni planını açıkladı.
Yeniakit'in Youtube kanalında yayınlanan "Konuşulmayanlar" programına konuk olan gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, HDP'nin yeni planını tüm detaylarıyla birlikte gözler önüne serdi.
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle beraber yeni bir sürecin başladığını belirten Dilipak, HDP'nin yedekte tuttuğu yeni bir alternatif parti olduğunu söyledi.
"Olağanüstü bir kongre toplayıp partiyi feshederlerse dava konusuz kalmış olacak ve düşecek. Daha sonra kaldıklarını yerden devam edecekler" diyen Dilipak değerlendirmesinin devamında şunları kaydetti: