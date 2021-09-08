Abdurrahman Dilipak çağrı yaptı

Zorunlu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına karşı çıkanlar İstanbul'da miting düzenleyecek. “Büyük Uyanış Mitingi” adı verilen miting için sosyal medya platformu Twitter’da kampanya başlatıldı.

Koronavirüs pandemisini “Plandemi” olarak adlandıran zorunlu aşı karşıtları, mitingin adının yer aldığı etiketi Twitter’da Türkiye’nin en çok konuşulan konuları arasına soktu.

Dilipak'ın konuşma yapması bekleniyor

Yeni Akit gazetesinin yazarı Abdurrahman Dilipak’ın destek verdiği mitingde bir de konuşma yapması bekleniyor.

Dilipak çağrı yaptı

Dilipak, mitinge çağrı yaptığı paylaşımında “Bir anne arıyor, iki çocuğum okulda, benden habersiz aşı yaparlar diye korkuyorum diyor. Anneleri korkutmayın. Anneler yavrularını tehlike altında görürlerse yapamayacakları şey yoktur. Annelerin öfkesinden korkun. Anneleri çocukları için bekliyoruz. Büyük buluşma” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe ilişkin görsellerde, 11 Eylül Cumartesi günü Maltepe’de düzenlenecek miting için Türkiye’nin her yerinden otobüs kaldırılacağı da belirtildi.