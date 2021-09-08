  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbullu şimdi de tramvay arızası! Vatandaş isyan etti
Sakarya'da "uçak düştü" ihbarı
Samsun ikinci dozda da mavi olmak istiyor
İzmir'de korkutan yangın
Gündem Abdurrahman Dilipak çağrı yaptı
Gündem

Abdurrahman Dilipak çağrı yaptı

Zorunlu koronavirüs aşısı karşıtları, 11 Eylül’de İstanbul miting düzenleyecek. Mitingde konuşma yapacak olan Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabında yaptığı çağrısında “Bir anne arıyor, iki çocuğum okulda, benden habersiz aşı yaparlar diye korkuyorum diyor. Anneleri korkutmayın. Anneler yavrularını tehlike altında görürlerse yapamayacakları şey yoktur. Annelerin öfkesinden korkun. Anneleri çocukları için bekliyoruz. Büyük buluşma” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 14:12:00 - 2021-09-08 14:13:30
Abdurrahman Dilipak çağrı yaptı

Zorunlu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına karşı çıkanlar İstanbul'da miting düzenleyecek. “Büyük Uyanış Mitingi” adı verilen miting için sosyal medya platformu Twitter’da kampanya başlatıldı.

Koronavirüs pandemisini “Plandemi” olarak adlandıran zorunlu aşı karşıtları, mitingin adının yer aldığı etiketi Twitter’da Türkiye’nin en çok konuşulan konuları arasına soktu.

Dilipak'ın konuşma yapması bekleniyor

Yeni Akit gazetesinin yazarı Abdurrahman Dilipak’ın destek verdiği mitingde bir de konuşma yapması bekleniyor.

Dilipak çağrı yaptı

Dilipak, mitinge çağrı yaptığı paylaşımında “Bir anne arıyor, iki çocuğum okulda, benden habersiz aşı yaparlar diye korkuyorum diyor. Anneleri korkutmayın. Anneler yavrularını tehlike altında görürlerse yapamayacakları şey yoktur. Annelerin öfkesinden korkun. Anneleri çocukları için bekliyoruz. Büyük buluşma” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe ilişkin görsellerde, 11 Eylül Cumartesi günü Maltepe’de düzenlenecek miting için Türkiye’nin her yerinden otobüs kaldırılacağı da belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay