Abdurrahman Dilipak açıkladı: Türkiye'nin petrol ihtiyacını karşılayabilir

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Haberler.com'un sorularını cevapladı.

Kenevirle ilgili çok konuşulacak ifadeler kullanan Dilipak, mevcut hayat pahalılığının üstesinden kenevir ile gelinebileceğini söyledi.

"Kenevir bir ormandan daha fazla oksijen sağlıyor"

Kenevirin faydalarından bahseden Dilipak, "Eğer dünyada sadece 5 bitki olsaydı, insanlar ve hayvanlar asgari seviyede ihtiyaçlarını karşılayabilirlerdi. Bunlardan bir tanesi de kenevir. Kenevir sıfır atıkla her şeyi kullanılabilen, sadece kendisine değil çevresine de inanılmaz katkılar sağlayan bitki. Kenevir bir ormandan daha fazla oksijen sağlayabiliyor. Daha fazla oksijen, daha fazla sağlık anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

"Kenevir, Türkiye'nin petrol ihtiyacını karşılayabilir"

Kenevirin birçok hastalığa karşı kullanılabileceğinden ve Türkiye'nin petrol ihtiyacını karşılayabileceğinden bahseden Dilipak, "Tohumundan elde ettiğimiz yağ, insanları birçok hastalıklara karşı korumaktadır. Kansere karşı da, alzheimera karşı da sizi koruyacaktır. Bu yağı isterseniz mazot yerine de, benzin yerine de kullanabilirsiniz. Enerji ihtiyacı için organik bazlı bir yakıt elde edebilirsiniz. Kenevir, Türkiye'nin petrol ihtiyacını karşılayabilir." dedi.

"İtfaiye, asker ve polislerimiz kenevir tekstili kullanmalı"

Keneviri tekstil üretiminde de kullanmamız gerektiğini söyleyen Dilipak, "Kenevirden tekstil üretebilirsiniz. Ortasında selüloz var. Sigara kağıdı da bundan yapılıyor, çimento torbası da. 50 kilo yük kaldırabilen bir selülozdan bahsedebiliyoruz. Aynı zamanda sigara kağıdı kadar da inceltebiliyorsunuz. Bu kadar inceltilmesine rağmen kibriti çakınca hemen alev almıyor. 700 derecede alev alıyor. Dolayısıyla bütün itfaiyeci, asker ve polislerimizin kenevir tekstili kullanması gerekiyor. Mikrop barındırmıyor, hastane ve otellerimizde de kullanılmalı." açıklamasında bulundu.

"Pahalılığı düşürür"

Kenevir ile hayat pahalılığının önüne geçileceğini belirten Dilipak, "Domates bahçesinin içine ektiğiniz zaman daha fazla oksijen verdiği ve haşerat gelmediği için zirai ilaç ve gübre kullanmıyorsunuz. Böylece verim ve kalite artıyor. Zirai ilaç ve gübre kullanılmadığı için, maliyet düşeceği için pahalılığı da düşürecek." ifadelerini kullandı.