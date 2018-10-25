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Abdurrahim Albayrak'tan Schalke maçı yorumu: 1 puana sevinmemiz lazım

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Schalke ile oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Ekim 2018 Perşembe 02:53
Abdurrahim Albayrak'tan Schalke maçı yorumu: 1 puana sevinmemiz lazım

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki üçüncü maçında sahasında Schalke ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"EKSİKLERE RAĞMEN 1 PUAN ALDIK"

Yapacak bir şey yok. Schalke'nin 5 puanı var. Bizim de 4 puanımız var. Schalke ile deplasmanda oynayacağız. İnşallah bu maçlarda gereken puanları alırız. Bugün 1 puana sevinmemiz lazım. Çok eksiğimiz vardı. Eksiklere rağmen 1 puan aldıysak, demek ki iyi işler yapıyoruz."

"MUHTEŞEM BİR TARAFTARIMIZ VARDI"

Muhteşem bir taraftarımız vardı. Muhteşem destekleri vardı. Bugün de bizi yalnız bırakmadılar. Boş yer kalmadı. Buradan ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün bütün ekiplerine teşekkür ediyorum. Tüm ekiplerine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yoğun mesai harcadılar.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 02:53
  1. İstanbul
  2. Abdurrahim Albayrak
  3. Galatasaray
  4. Schalke 04
  5. Schalke
  6. Şampiyonlar Ligi

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