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Abdürrahim Albayrak'tan kura değerlendirmesi

Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli olan Galatasaray'da 2. Başkan Abdürrahim Albayrak, kurayı değerlendirdi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 22:49
Abdürrahim Albayrak'tan kura değerlendirmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Lokomotif Moskova, Porto ve Schalke 04 ile eşleşen Galatasaray'da 2'nci başkan Abdürrahim Albayrak açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY VE TÜRK FUTBOLUNA HAYIRLI OLSUN"

Kura çekimiyle ilgili kısaca konuşan 2'inci başkan Abdurrahim Albayrak, "Uğurlu bir kura oldu. Bütün Galatasaray camiasına ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 22:49
  1. Abdurrahim Albayrak
  2. Galatasaray
  3. Şampiyonlar Ligi

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