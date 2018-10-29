THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

Abdurrahim Albayrak'tan hakem eleştirisi: Artık yeter...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Yeni Malatyaspor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 02:40
Abdurrahim Albayrak'tan hakem eleştirisi: Artık yeter...

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildikleri maçta yine sakat vermelerinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Abdurrahim Albayrak, "Çok enteresan şeyler yaşıyoruz. İki sakat vermeden maçı bitiremiyoruz. Bugün de Belhanda rahatsızlandı ve hala kafası dönüyor. İnşallah İstanbul'da tedaviye alacağız. Peşinden Linnes de sakatlandı." dedi.

Hakemin maçı iyi yönetemediğinden yakınan Albayrak, "Bir de sarı kart olayı var. Ben bugüne kadar hakemler hakkında konuşmadım ama Allah aşkına Mariano'ya verilen sarı karta herkesin dikkatle bakmasını rica ediyorum. 'Artık yeter.' diyorum. Penaltıya gelince, pozisyon öncesinde faul vardı ama verilmedi. Sonra gitti penaltı oldu ve gol yedik." ifadelerini kullandı.

"Sakat sayımız 9'a çıktı"

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile derbi maça çıkacaklarını hatırlatan Albayrak, sakat oyuncu sayısının yüksekliğine dikkati çekerek, şunları söyledi: "Sakat sayımız 9'a çıktı. Kurban olduğum Allah, umarım bizi bir an önce bu sakatlıklardan kurtarır. Dünyada görülmeyen Nagatomu'nun sakatlığı. Kimsenin aklına hayaline gelmeyen bir sakatlık. Allah'tan tehlikeli boyutlara varmadan doktorumuz onu hemen hastaneye götürdü. Eğer götürmeseydi, daha beter şeyler olabilirdi. Fenerbahçe maçı öncesi deplasmanda 2-0 yenildik ama ben inanıyorum ki sakatlarımızdan en az 2-3 tanesi aramıza katılır. Çıkıp maçlarımızı oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Çok üzgünüz. İki haftada 5 puan kaybettik ve bunun farkındayız. Allah'ın izniyle her şeyi düzelteceğiz."

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 02:40
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Abdurrahim Albayrak
  4. Yeni Malatyaspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tümer Metin'den Fenerbahçe sözleri: Sarri'yi getir, bu kadro iş yapmaz
    1. Tümer Metin'den Fenerbahçe sözleri:..
    2. Ankaragücü'nden flaş İsmail Kartal..
    3. Ali Ece: Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan..
    4. Abdurrahim Albayrak'tan hakem..
    5. İşte Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'den..
    6. Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ı ezdik,..
    7. Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a: Burası..
    8. Fenerbahçe'de ilk aday Ümit Özat!
    9. İsmail Kartal'dan Fenerbahçe yanıtı:..
    10. Ahmet Çakar'dan çarpıcı yorum: Ali Koç..
    11. Brezilya devlet başkanlığını kazanan..
    12. Brezilya'da seçimleri aşırı sağcı aday..
    13. Muhammed Mursi ile Hüsnü Mübarek ilk..
    14. ABD koalisyonu Deyrizor'da yine..
    15. Merkel'den Putin'e Rusça soru
    16. Fenerbahçe'den çok sert Cocu..
    17. BBP'den flaş 'seçim' açıklaması: Tek..
    18. 60 yıl sonra su geldi, köylüler halay..
    19. Türkiye ile Brunei arasında Hava..
    20. Organik gıdanın kanseri önlediği..
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar
    Türkiye'ye küstah mesaj! Saldırı helikopterleri iniş yaptı
    Türkiye'ye küstah mesaj! Saldırı helikopterleri iniş yaptı