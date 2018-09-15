THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Abdürrahim Albayrak'tan galibiyet açıklaması! 'Fatih Terim bizi kurtardı'

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa galibiyetinin ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

15 Eylül 2018 Cumartesi 02:16
Abdürrahim Albayrak'tan galibiyet açıklaması! 'Fatih Terim bizi kurtardı'

Süper Lig 5. haftasında oynanan ve 4-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR 3 PUAN"

Yağmurla beraber futbolcularımız inanılmaz performans sergiledi. Hak etmiş olduğumuz 3 puanı ve liderliği aldık. Taraftarlarımıza armağan olsun. Bizi yanlız bırakmayan Meclis Başkanımız Binali Yıldırım bize destek ve moral verdi. Hem kulübümüz ve şahsım adına teşekkür ediyorum.

"FATİH HOCAMIZ BİZİ KURTARDI"

Dedik ya Fatih hocamızın sürpizleri bitmez. Sürprizlerinden birisi de bu. Ozan Kabak. Fatih hocamız bizi stoper transferinden kurtardı.

Hafta arası Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Lokomotiv Moskova maçı hakkında da konuşan Albayrak, "İnşallah o maçtan da güzel bir sonuç alacağız. Galibiyet bekliyoruz. Fatih hocam ve futbolculara güveniyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 02:16
  1. Abdurrahim Albayrak
  2. Galatasaray
  3. Fatih Terim
  4. Kasımpaşa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Bunu genelde üstünlük kurmak için yapıyorlar
    1. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal..
    2. Abdürrahim Albayrak'tan galibiyet..
    3. Rıdvan Dilmen'den Galatasaray..
    4. Galatasaray'ın genç oyuncusu Ozan..
    5. Fatih Terim'den galibiyet yorumu: 1-2..
    6. Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali..
    7. İngilizler Suudi Arabistan'ı savunmaya..
    8. Çalışkan uyardı: Yanlış yapana af yok!
    9. Florence kasırgası Kuzey Carolina'yı..
    10. Florence kasırgası ABD'yi vurmaya..
    11. Paketlenen teröristlerle ilgili..
    12. Sağlık Bakanlığından 'Alaattin Çakıcı'..
    13. Ordu'yu dolu vurdu! Araçlar zarar gördü
    14. Cimbom'dan gol şov! Aslan Paşa'nın..
    15. İdlib halkından saldırılara tepki:..
    16. Yürüyen döviz bürosu! Dilencinin..
    17. Elazığ'da feci kaza! Otomobil sürüye..
    18. John Kerry'den Trump açıklaması:..
    19. PKK'lı terörist sahte kimlikle yakalandı
    20. PKK'ya bir darbe daha! O isim de..
    Elmayı bırak yerliye bak
    Elmayı bırak yerliye bak
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Türkiye hamle yaptı! Rejim birlikleri kaçıyor
    Türkiye hamle yaptı! Rejim birlikleri kaçıyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    ‘İsrail ordusuna katılan Türk’ olarak duyulmuştu... Gerçek ortaya çıktı
    ‘İsrail ordusuna katılan Türk’ olarak duyulmuştu... Gerçek ortaya çıktı
    PKK'lıar kuzu çevirirken JÖPER geldi!
    PKK'lıar kuzu çevirirken JÖPER geldi!