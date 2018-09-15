Abdürrahim Albayrak'tan galibiyet açıklaması! 'Fatih Terim bizi kurtardı'

Süper Lig 5. haftasında oynanan ve 4-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR 3 PUAN"

Yağmurla beraber futbolcularımız inanılmaz performans sergiledi. Hak etmiş olduğumuz 3 puanı ve liderliği aldık. Taraftarlarımıza armağan olsun. Bizi yanlız bırakmayan Meclis Başkanımız Binali Yıldırım bize destek ve moral verdi. Hem kulübümüz ve şahsım adına teşekkür ediyorum.

"FATİH HOCAMIZ BİZİ KURTARDI"

Dedik ya Fatih hocamızın sürpizleri bitmez. Sürprizlerinden birisi de bu. Ozan Kabak. Fatih hocamız bizi stoper transferinden kurtardı.

Hafta arası Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Lokomotiv Moskova maçı hakkında da konuşan Albayrak, "İnşallah o maçtan da güzel bir sonuç alacağız. Galibiyet bekliyoruz. Fatih hocam ve futbolculara güveniyoruz." dedi.