0553 313 94 23

Abdurrahim Albayrak'tan Alan ve Pato açıklaması

- Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak:"Hem Alan'a hem de kulübüne çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz iyi davrandılar. Her şey iyi gidiyordu ama birden bire 'Transfer yattı' diye haberler çıktı. Kulübünden böyle bir açıklama var mı merak ediyorum. Bekleyip göreceğiz"- "Pato, kulübüyle kendi arasında bir hesabı olduğunu ve onu halletmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Her şey çok güzel gidiyor"- "10 futbolcu ile diyalog halindeyiz. Allah'ın izniyle bunlardan birkaçını birkaç gün içinde Galatasaray'a kavuşturacağız"

23 Ocak 2019 Çarşamba 14:14
Abdurrahim Albayrak'tan Alan ve Pato açıklaması


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi ve yakın zamanda görüştükleri 10 futbolcudan birkaçını kadrolarına katacaklarını söyledi.

Albayrak, transfer çalışmaları için futbol A takım idari direktörü Şükrü Hanedar ile gittiği Dubai'den döndü. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Abdurrahim Albayrak, Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Brezilyalı Alan Carvalho ile aynı ülkenin Tianjin Quanjian takımında oynayan Alexandre Pato ile transfer görüşmeleri gerçekleştirdiklerini aktardı.

Dubai'deki Asya Kupası maçlarından dolayı birçok futbolcuyla görüştüklerini aktaran Albayrak, "Birçok futbolcuyla görüşme fırsatı yakaladık. Alan ve kulübü ile çok önceden anlaştık. Aramızda pazarlık konusu yapılacak herhangi bir şey yoktu. Hem Alan'a hem de kulübüne çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz iyi davrandılar. Her şey iyi gidiyordu ama birden bire 'Transfer yattı' diye haberler çıktı. Kulübünden böyle bir açıklama var mı merak ediyorum. Bekleyip göreceğiz." diye konuştu.

Pato ve kulübüyle görüştüklerini anlatan Albayrak, şunları kaydetti:

"Kulübüne çok teşekkür ediyorum. Bizi havalimanından alıp otele kadar götürdüler. Kendileriyle görüştük. Pato ile 1 saat baş başa görüştük. Hem kulübü hem de Pato'ya sonsuz teşekkür ediyorum. Oraya gitmemizden dolayı son derece memnun olduğunu ama kulübüyle kendi arasında bir hesabı olduğunu ve onu halletmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Her şey çok güzel gidiyor."

Yakın zamanda transferleri sonuçlandıracaklarını vurgulayan sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, "Hastam olduğu için Türkiye'ye dönmem gerekiyordu. Gönül, buraya futbolcu veya futbolcularla dönmeyi isterdi. Galatasaray için güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Yanlış bir şey yapmıyoruz. Galatasaray transferi yapacaktır. 10 futbolcu ile diyalog halindeyiz. Allah'ın izniyle bunlardan birkaçını birkaç gün içinde Galatasaray'a kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak, Çekya'nın Sparta Prag takımından Benjamin Tetteh'in gündemlerinde olup olmadığının sorulması üzerine, "Tetteh burada." demesi dikkati çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:14
  1. Abdurrahim Albayrak
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seyyid Tahir Özışık'ın cenazesi toprağa verildi
    1. Seyyid Tahir Özışık'ın cenazesi..
    2. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,..
    3. İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar..
    4. Özel halk otobüsünün yayalara çarpması
    5. Fenerbahçe'de kriz büyüdü! Ersun Yanal..
    6. Zirve Yayınevi davası kararına onama
    7. İsrail saldırısında şehit düşen..
    8. "Türkiye dünyanın en dinamik..
    9. Yargıtay'dan Zirve Yayınevi davası..
    10. Küstah Cumhuriyet yazarı ifadeye..
    11. Bono'dan kapitalizm yorumu
    12. Dağlıca'da mağara bulundu
    13. Saadet Partisi adaylarını hafta sonu..
    14. Abdurrahim Albayrak'tan Alan ve Pato..
    15. Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına..
    16. "Kara kutunun açılmasını istiyoruz"
    17. Sanayiye "doktoralı" destek
    18. Vatandaşlara kritik uyarı! Bu geceden..
    19. Fransız turistler Meke Gölü'nde kamp..
    20. Albayrak'tan açıklama: Alan, Pato ve..
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Define ararken cin çarptı!
    Define ararken cin çarptı!
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...