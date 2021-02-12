Abdurrahim Albayrak'ın açıklamasına Nihat Özdemir'den flaş cevap

Meteoroloji yetkilileri pazar günü İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Bu açıklamalar sonrası pazar günü oynanacak olan maçların cumartesi gününe alınması gündeme geldi.

Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak Kasımpaşa maçıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bir görüşme yapacağını dile getirdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, tartışılan bu konu ile ilgili açıklama yaptı.

Akşam'a konuşan Özdemir, "Meteorolojinin hava raporuna göre bir gün ileri bir gün geri alamayız. Biz programımızı aynen uygulayacağız. Her türlü tedbiri aldık. Maçı oynatmaya çalışacağız. Hedefimiz maçı oynatmaktır. Takımların fikstürleri bellidir. Maçın oynanıp oynanmayacağına maç saatinde karar verilir" ifadelerini kullandı.