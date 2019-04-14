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Abdurrahim Albayrak: “Eğer bir takım şampiyon edilecekse açık açık çıksın ilan etsinler”

Galatasaray Spor Kulübü 2.

14 Nisan 2019 Pazar 22:25
Abdurrahim Albayrak: “Eğer bir takım şampiyon edilecekse açık açık çıksın ilan etsinler”

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Eğer bir takım şampiyon edilecekse açık açık çıksın ilan etsinler. Herkes de boşu boşuna uğraşmasın” diye konuştu.


Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 1-1’lik beraberlikten önce yenilen hakları konuşmak gerektiğini belirten Albayrak, “Sustuk saygımızdan hiçbir zaman şey yapmadık. Herkese saygı gösterdik ama bugün gördük. Konya maçında verilen penaltıda ısrarla yan hakem orta hakeme hocam temiz diyor. İkinci bir sefer temiz diyor. Başkanımızın ve hepimizin ısrarıyla VAR’la arasında konuşmayı bir türlü açıklamadı. Bugünlere gelindi. Bu hafta oynanan Rizespor maçında Rizespor’un 2 tane penaltısı verilmiyor ve takımımızın bu hafta Rizesporla olan maçı ve o futbolcular cezalı duruma düşürülüyor. Hakikatten yazıktır günahtır. Linnes’e yapılan hareket yüzde bin kırmızı karttır. Bunu milyonlarca insan söylüyor. Fenerbahçe’nin golünden önce Feghouli’ye yapılan yüzde yüz faul, ayağına basılıyor. Ne hikmetse bir türlü faul verilmiyor. VAR ile konuşuluyor, bir netice alınmıyor. Bir pozisyonda hakem ilk önce kırmızı kart çıkartmak istiyor, sonra vazgeçiyor. Sonra sarı kart çıkartıyor. Çıkarttıktan sonra VAR ile konuşup kırmızı karta çeviriyor. Arkadaşlar nasıl devam edeceğiz böyle. Bu kadar çabamıza bu kadar emeğimize hepsine yazıktır. Sadece Galatasaray için değil öbür kulüplere de yapılmasın. Böyle bir şey olabilir mi. Eğer bir takım şampiyon edilecekse açık açık çıksın ilan etsinler. Herkeste boşu boşuna uğraşmasın. Bu kadar emeğe yazık günah değil mi. Bir faul var ayağa basma var, VAR ile konuşup faulü veremiyorsunuz. Arkadaşlar bildiğim bir çok şey var. Bana söylenen bir çok şeyler var üzülüyorum Türk futbolu adına, markası adına. Son derece kızgınım. Zamanı geldiği zaman çok şey paylaşacağım” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 22:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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