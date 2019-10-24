0553 313 94 23

Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu hak etmiyor

Krize müdahale eden Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Real Madrid karşılaşmasında Younes Belhanda’ya gösterilen tepkileri kınadı.

24 Ekim 2019 Perşembe 08:28
Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu hak etmiyor

Stattan ağlayarak ayrılan Belhanda ailesini yeniden tribüne getiren Albayrak yaşananlar hakkında şunları söyledi: 

''Bu tepki hiç hoş olmadı. Futbolcular zaman zaman kötü oynayabilir, gol de kaçırabilir. Biz bu futbolcular ile 2 sene üst üste şampiyon olduk. Geçen sene almadık kupa bırakmadık. Herkes zaman hata yapar. 1-2 maç kötü oynadı diye Galatasaray forması için ter döken ve başarılı olup kupalar kazanan oyuncular bunu hak edebilir mi? Gerçek Galatasaray taraftarından rica ediyorum. Bu çocuklara sahip çıksınlar. Ayrıca biz futbolcular ile uzun süreli kontratlar yapıyoruz. Taraftarın bunları da göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerekir.''

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 08:28
  1. Abdurrahim Albayrak
  2. Belhanda
  3. Galatasaray

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Yardımcısı Demircan: Milli kültürümüze hizmet edeceğim
    1. Bakan Yardımcısı Demircan: Milli..
    2. Emniyet'ten Tuncay Özkan açıklaması!
    3. 85 yaşında cezaevinde ölümü bekliyor
    4. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    5. 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak?..
    6. Skandal! ABD’li senatörler terörist..
    7. Soçi mutabakatı sonrası Rusya'dan flaş..
    8. Osman Hamdi Bey kimdir? İstanbul..
    9. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
    10. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
    11. Ayrılıkçı Katalanlara İspanyol..
    12. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
    13. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
    14. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
    15. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
    16. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
    17. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    18. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
    19. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
    20. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
    21. Galatasaray'da Küfür krizi!
    22. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
    23. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
    24. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
    25. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    26. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
    27. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
    28. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
    29. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
    30. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
    Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
    Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

    Günün Karikatürü

    24 Ekim 2019
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi