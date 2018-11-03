Abdurrahim Albayrak: Başka başkanlar gibi biz de çıkıp bağıralım mı?

üper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, hakem Fırat Aydınus'un yönettiği olaylı derbiden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunduMaç sonu futbolcuların tekme tokat birbirine girdiği derbinin ardından Abdurrahim Albayrak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Öncelikle TT Stadyumu'nda kalp krizi geçirerek vefat eden taraftarı hatırlatan Albayrak, "Fenerbahçe tribününde bir genç kardeşimiz hayatını kaybetti. Bir kere onun için çok üzgünüz. Fenerbahçe camiasının başı sağolsun. Mekanı cennet olsun." dedi.

''ARTIK SABRIMIZ TAŞMAYA BAŞLADI''

Hakemlerin yönetimine isyan eden Abdurrahim Albayrak, "Artık sabrımız taşmaya başladı. Artık yeter! Allah'ın bir adaleti vardır. Biz şampiyon olacağız. Başka başkanlar gibi biz de çıkıp bağıralım mı? VAR diye konuşalım mı? İnsan gibi geliyoruz buraya, bu nedir ya? Yazıktır, günahtır. Hakkımızı kimsenin yemesine müsade etmeyiz. Biz kimseden bir şey istemiyoruz. Ben de kalp krizinden gidebilirdim. Ne gerek var buna? Gördüğünüzü çalın. Yeter artık. Penaltı pozisyonunda Muslera topu uzaklaştırmıştı. O penaltı da tartışılır." ifadelerini kullandı.

''ONLAR BİZİM MİSAFİRİMİZ''

Gerginliklere de değinen Albayrak, "Fenerbahçeli futbolcuların hepsini teker teker içeri soktum. Aman bir şey olmasın diye. Onlar bizim misafirimiz. Onlar da bizim için aynı şeyi yaparlar. Belhanda'nın boynu kıpkırmızı. Bunların olmaması lazım. Kavga benim tarzıma uymayan bir şey. Ben başka yollardan gidiyorum. Önlenemez hale geldi. Maç sonu kırmızı kartlar için hakemin o kararına saygı duymak lazım. VAR'a bakmıştır, görmüştür. VAR denilen şeye biz de bak dedik top taca bizden çıkmadı dedik ama bizim için kimse bakmıyor" yorumunu yaptı.