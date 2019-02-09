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Abdurehim Heyet kimdir? Abdurehim Heyet şarkıları

Doğu Türkistan’da Uygur Türkleri’ne uygulanan Çin zulmü devam ediyor. Dünyanın Çin zulmüne seyirci kaldığı Doğu Türkistan’da bir katliam yaşandı. 2017 yılında Çin hükümeti tarafından tutuklanan ve iki yıldır maruz kaldığı işkencelerin ardından Uygurların dünyaca ünlü halk ozanı Abdurehim Heyet hayatını kaybetti. Peki Abdurehim Heyet kimdir? Abdurehim Heyet şarkıları.

09 Şubat 2019 Cumartesi 09:08
Abdurehim Heyet kimdir? Abdurehim Heyet şarkıları

Doğu Türkistan’da Uygur Türkleri’ne uygulanan Çin zulmü devam ediyor. Dünyanın Çin zulmüne seyirci kaldığı Doğu Türkistan’da bir katliam yaşandı. 2017 yılında Çin hükümeti tarafından tutuklanan ve iki yıldır maruz kaldığı işkencelerin ardından Uygurların dünyaca ünlü halk ozanı Abdurehim Heyet hayatını kaybetti. Peki Abdurehim Heyet kimdir? Abdurehim Heyet şarkıları

Uygur Türk'ü Şair Tahir Hamut, Heyit’in tutuklanması sürecini Urumçi’deki Sincan Şarkı ve Dans Topluluğu yetkililerinden duyduğunu belirterek şöyle anlattı; “Polis Abdurehim Heyit’i tutuklamadan önce birkaç kez onu evinde ziyaret etmiş. Polis onun okuduğu ve yorumladığı Atı’lar(Ata’lar) adlı şarkıyı niçin bestelediğini ve  ne sebeple yorumladığını sormuş. Ayrıca bu şarkının söz yazarının kim olduğu ve niçin yazdığı hakkında da sorgulamış. 

Daha sonra bu şarkının sözlerini yazan şair Abdurehim Abdullah da tutuklanmış.Abdurehim Heyit’in yorumladığı şarkının sözlerinde geçen “savaşın şehitleri – jenglerde shehit ” ifadesi hakkında özellikle durdukları ve bu cümle üzerinde çok hassas davrandıkları söyleniyor. Aslında, o şarkının ana mesajı geçtmişte savaşlarda şehit olan Atalarımızı ve bu savaşların kurbanlarını hatırlamak ve gençlerin bu günlerde parti yapmalarını (eğlence düzenelemelerini) eleştirmekti. Bu sözlerin aşırılık veya cihad ile bağlantılı olduğu için tutuklandığı yolunda söylentiler var.  Çin polisleri “muhtemelen “Ata’lar – atilar” şarkısı ile cihad arasında kendince bir bağ kurmak istemiş.” 

Abdurehim Heyit şarkıları

Abdurehim Heyit’in bestelediği ve yorumladığı şarkıların çoğu Uygur Türklerinin geçmiş tarihini ve kültürünü yansıtıyor ve bunları çok güçlü bir şekilde yorumlayarak söylüyordu. Özellikle kendisinin aynı zamanda adaşı da olan Uygur Türk'ü ünlü şair ve yazarı Abdurehim Otkur’un “uchrashqanda- Karşılaşınca ” (When We Met We) gibi şiiri  başta  diğer bir çok saygın Uygur Türk'ü şairlerinin lirik ve ironik şiirlerini modern müzik tarzı ile besteleyip yorumluyordu. Bu metin ve şiirleri yorumlayarak  Uygur Türklerinin  geçmişini ve tarihini onların gönlünde, hayalinde ve kalbinde canlandırıyordu. 

Üzücü haberi sanatçı Bünyamin Aksungur, sosyal medya hesabından duyurdu.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 09:08
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