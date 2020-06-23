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Abdülmetin Hoca anıldı

Abdülmetin Balkanlıoğlu Hocaefendi, Hakk’a irtihalinin 2. sene-i devriyesinde Topkapı Sarayı’nda düzenlenen programla yâd edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 09:59:00 -
Abdülmetin Hoca anıldı

 Faruk Arslan  İstanbul 

Saray bahçesindeki Konyalı Lokantasında icra edilen ve hocaefendinin yakın dostları ile sevenlerinin katıldığı program, Abdülmetin Balkanlıoğlu adına açılan sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Ayasofya Camii İmam Hatibi Önder Soy ve Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi İshak Danış’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma merasiminde Abdülmetin Hoca’nın kardeşi Mülkiye Başmüfettişi İrfan Balkanlıoğlu, oğlu Halil Balkanlıoğlu, Mahmut Eren Hoca, İsmail Hünerlice Hoca, şair ve yazar Dursun Ali Erzincanlı birer konuşma gerçekleştirdi. Etkinliğe Dr. İhsan Şenocak Hocaefendi telekonferansla bağlanarak Abdülmetin Balkanlıoğlu’nun mümtaz şahsiyetini hatıralarıyla anlattı. Anma merasiminde, koronavirüs sürecinde hayata gözlerini yuman Ömer Döngeloğlu ve Ali Kara’nın yanı sıra şehit Bayram Ali Oztürk ile şehit Hızır Ali Muradoğlu Hocaefendi de dualarla yâd edildi.


Yeni Akit Gazetesi
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