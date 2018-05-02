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"Abdüllatif Şener’in adaylığı CHP'yi çıldırtır"

TBMM'de gazetecilerle sohbet eden AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, eski bakan Abdüllatif Şener’le ilgili soruya cevap verdi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:26
"Abdüllatif Şener’in adaylığı CHP'yi çıldırtır"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis’te sohbet ettiği gazetecilerin, Şener’in adaylığını anımsatarak Özgür Özel'in sözlerine atfen yönelttikleri, “sizi çıldırtır mı” sorusunu üzerine şu yanıtı verdi: “Bizi değil ama CHP’lileri çıldırtır. Çılgın CHP’lileri çıldırtır. Çılgın CHP’liler harekete geçebilir."

CHP’deki adaylık sürecinin ülkede bir anamuhalefet sorunu olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Elitaş, “Sayın Kılıçdaroğlu 400 kilometre yürümüştü, herhalde bir 400 kilometre daha yürümesi lazım genel başkanlığını tescil edebilmesi için” dedi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:26
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