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Siyaset Abdullatif Şener'i eleştirmişti... Özgür Özel'in eski açıklamaları gündem oldu!
Siyaset

Abdullatif Şener'i eleştirmişti... Özgür Özel'in eski açıklamaları gündem oldu!

Yeniakit Publisher
2023-06-18 11:11:00 -

Abdullatif Şener'in Kılıçdaroğlu hakkındaki sözlerini eleştiren Özgür Özel'in, aylar önce yaptığı açıklama gündem oldu.

Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener Kemal Kılıçdaroğlu'na değil, Sinan Oğan'a oy verdiğini açıklamıştı. Şener'e tepki gösteren Özgür Özel, "Hangi CHP'linin yerine yer bulduysa o arkadaşımızın hakkını yedi. Oy atan CHP'lilere özür borcumuz var." demişti. Bu sözlerin ardından Özel'in seçim öncesinde, ittifak partilerinden isimlerin CHP listelerinden aday gösterilmesini savunduğu konuşma gündeme geldi. Özel, “30 verdik, iş birliği sayesinde 45’a yakın fazla vekili kazanacağız" demişti.

14 Mayıs seçimlerinde aday gösterilmeyen CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, ilk tur sonuçlarından sonra partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Halk TV'de konuşan Şener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini ilk turda Sinan Oğan’a oy verdiğini ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söylemişti.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in seçimden önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Meclis Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Abdüllatif Şener'i eleştirerek "Ben Kılıçdaroğlu'nu yıllarca bu yüzden eleştirdim. Sizin gibi badem bıyıklılara güvenerek siyaset yapmaya çalıştı" demişti.

Özgür Özel, Şener'e tepki göstererek "Abdüllatif Şener'in açıklamalarını içim acıyarak izledim. Bugün televizyonlarda gördük, kanımız dondu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumun belli kesimlerine açılması için, Şener CHP listelerinde kendine yer buldu. Samimiyetle şunu söyleyeyim; hangi CHP'linin yerine yer bulduysa o arkadaşımızın hakkını yedi, bizim de o arkadaşımıza özür borcumuz var. Ona oy atan CHP'lilere de özür borcumuz var." açıklaması yapmıştı.
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Bu açıklamalarının ardından Özel'in, Millet İttifakı ortağı partilerinden seçim giren kişilerin, CHP listelerinden aday gösterilmesini savunduğu konuşma gündeme geldi. Özel, 17 Nisan'da İzmir'de yaptığı konuşmada "CHP listelerinde farklı siyasi partilerden arkadaşlarımız var. Burası baba evidir. Baba evinin tapusu Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. İttifak siyasetinden dolayı listelerde olmayan, istediğini göremeyen arkadaşlarımız var. Bu seçim bundan sonra demokratik seçimler yapabilmek için, Atatürk'ün hayal ettiği Türkiye'nin ikinci yüzyılına kavuşması için, zenginlik ve özgülük için, kardeşlik için fedakarlık seçimidir...Demokrat Parti örgütünün adaylarının CHP'yle olması tarihin en önemli iş birliğidir" demişti.

Özel, 13 Nisan'da T24'e verdiği röportajda ise, işbirliğini savunarak bu sayede CHP'nin 30 vekillik karşılığında, 15 milletvekili daha kazanacağını iddia etmişti. Özel şunları söylemişti:

"Pusulaya geldiğinde oy verecek kişi, kendi partisinin adayına oy verecek, oylar birleşecek ve bu işbirliği sayesinde 45'e yakın fazla milletvekili kazanacağımızı düşünüyoruz. Şimdi diyorlar 'CHP 20'nin üzerinde vekilliği diğer partilere niye verdi?' diye. Aslında o partilerle işbirliği sonucu, kendi göstermedikleri adayları listelere koyduk. Ama ortaya çıkan sinerjiyle, 30 verdik ama toplamda 45 fazla vekil çıkaracağız. CHP de bu işbirliği sayesinde 15 fazla milletvekili çıkaracak. Mesele tamamen matematiksel bir işbirliğidir. Bu işi bir an önce bitirmeye, bu ucube sistemi bitirmeye yöneliktir."

Özgür Özel'in Şener'e tepki göstermesine, İstanbul Barosu eski Başkanı ve Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Ümit Kocasakal'dan eleştiri geldi. CHP'nin 'helalleşme' söylemini eleştiren Kocasakal, ulusalcıların CHP'den tasfiye edildiğini ifade ederek 'Konuşmanız gereken yerde sustunuz' diye konuştu. Kocasakal şunları söyledi:

"Abdüllattif Şener’e tepki yağıyormuş, tepkiler büyüyormuş! Mesela Özgür Özel’in kanı donmuş, Abdüllatif Şener’i topa tutmuş! Başta basındaki masalcılar, fetvacılar olmak üzere hiç birinizin tepki gösterme, sızlanma hakkınız yok ve samimiyetsiz!

Yani ne bekliyordunuz?! “Helalleşme” masallarıyla Atatürkçüler ve ulusalcılar tasfiye edilip CHP’nin dokusu ve genetiği ile uyuşmayan bu ve benzerleri partiye doldurulurken hiç birinizin gıkı çıkmadı!

Konuşmanız gereken yerde sustunuz şimdi ise susmanız gereken yerde konuşuyorsunuz! Daha bunun gibi Partiye doldurulmuş (Mesela Atatürk’e kefere diyen, Kemalizmi ırkçılık gören!) nice kişi var, onlar ne olacak? Parti sizlerden ve zihniyetinizden temizlenmedikçe hiçbir şey değişmez

Sürekli tekrarlayacağım: Artık hiç kimse sizin bu savrulmalarınızı, samimiyetsizliklerinizi, taht kavgalarınızı, bu aynı berbat filmin devamını izlemeyecek! Ağzınızla "kuş" tutsanız o “tıpış tıpış” dönemi artık geçti!"

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Yorumlar

Demir

BUNLARIN HEPSİ HESAP UZMANI boş yok boşa para yok

ERMAN

Bu adamın matematiği çoook iyi. Ucube özelden kurtulduk.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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