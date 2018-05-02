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Abdüllatif Şener'den skandal sözler

AK Parti’den ayrıldıktan sonra parti kuran ancak büyük hüsran yaşayan Abdüllatif Şener, Başbakan Binali Yıldırım’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ve emeklilere ikramiye gibi pek çok müjdenin içinde yer aldığı paketten rahatsız oldu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:40
Abdüllatif Şener'den skandal sözler

YENİAKİT.COM.TR -  Başbakan Binali Yıldırım’ın uzun zamandır gündemde olan ve emeklilere ikramiye gibi pek çok müjdenin içinde yer aldığı paketi açıkladı. Yıldırım’ın müjdeleri binlerce vatandaş tarafından memnuiyet ile karşılanırken, siyasi hayatı tozlu sayfalardan ibaret olan Abdüllatif Şener ise söz konusu müjdelerden rahatsız oldu.

MÜJDELERE ‘RÜŞVET’ DEDİ

AK Parti’den ayrıldıktan sonra parti kuran ancak büyük hüsrana uğrayan Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda skandal açıklamalarda bulundu. İktidara geldiği günden beri yaptığı sosyal yardımlar ile Türkiye’nin refah seviyesini eski Türkiye’nin üzerinde çıkaran AK Parti’yi hedef alan Şener, Başbakan Yıldırım’ın açıkladığı paketten ‘rüşvet’ diye söz etti.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:40
  1. Abdüllatif Şener
  2. AK Parti

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