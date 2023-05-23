Abdullatif Şener'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler!

NTV canlı yayınında konuşan Şener, Kemal Kılıçdaroğlu-HDP-Kandil ilişkisine dikkat çekti.

"CHP'nin oy oranını çok düşük olduğu özellikle HDP'nin seçmen oranının yüksek olduğu illerin tamamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını geçmiştir." diyen Şener, şöyle devam etti:

Bu CHP'nin oyu olmadığına göre elbette bir taraftan HDP'nin bir taraftan Kandil'in açıklamalarından etkilenerek yönlendirilen oylar olduğu açıktır.