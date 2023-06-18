  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Abdüllatif Şener nereden nereye!
Gündem

Abdüllatif Şener nereden nereye!

Yeniakit Publisher
2023-06-18 13:24:00 -

Son günlerdeki açıklamaları sonrası telefonlara bile çıkmayan eski CHP'li Abdüllatif Şener, bir düğünde halay çekerken ortaya çıktı.

Çıktığı Halk TV yayınında Abdüllatif Şener, 5 yıldır siyaset yaptığı parti olan CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Şener, 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde de oyunu ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde ise geçersiz oy kullandığını söyledi.

"Seçimlerin 2. turundan kime oy verdiniz?" sorusuna Şener, "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim" cevabını verdi.

Bu sözleri ardından tepkilerin odağı olan ve telefonlara çıkmayan Şener, bir düğünde halay çekerken ortaya çıktı.

İlk düğmeyi yanlış ilikleyince böyle oluyor! CHP’li Abdüllatif Şener bakın kime oy vermiş
İlk düğmeyi yanlış ilikleyince böyle oluyor! CHP’li Abdüllatif Şener bakın kime oy vermiş

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlk düğmeyi yanlış ilikleyince böyle oluyor! CHP’li Abdüllatif Şener bakın kime oy vermiş

Ayrılanı hedefe koyuyorlar!
Ayrılanı hedefe koyuyorlar!

Siyaset

Ayrılanı hedefe koyuyorlar!

Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıkla ilgili şok gelişme! Sandık incelenip belge yayımlandı
Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıkla ilgili şok gelişme! Sandık incelenip belge yayımlandı

Siyaset

Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıkla ilgili şok gelişme! Sandık incelenip belge yayımlandı

Abdullatif Şener'i eleştirmişti... Özgür Özel'in eski açıklamaları gündem oldu!
Abdullatif Şener'i eleştirmişti... Özgür Özel'in eski açıklamaları gündem oldu!

Siyaset

Abdullatif Şener'i eleştirmişti... Özgür Özel'in eski açıklamaları gündem oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23