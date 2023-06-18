'Abdüllatif Şener işaret fişeği' deyip bombayı patlattı! Birçok vekil AK Parti'ye geçecek

Tv 100’de yayınlanan ‘Memleket’ isimli programda Talat Atilla çok önemli bir kulis bilgisi paylaştı.

CHP'den istifa ettiğini ve seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan Abdüllatif Şener'in bir işaret fişeği olduğunu söyleyen Atilla, bomba iddiayı gündeme getirdi.

"Abdüllatif Şener örneği bir işaret fişeğidir aslında” diyen Talat Atilla, “Deva, Gelecek, Saadet, Demokrat Partilerinin ne yapacaklarını, grup kurmaya çalıştıklarını anlayabiliyoruz ama Ankara’da kulislerde, en az 5-6 tane milletvekilinin, 15-20 gün içerisinde oradan iktidar partisine geçeceği yönünde konuşulanlarda var" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen ve CHP'li eski Milletvekili Abdüllatif Şener, 5 yıldır siyaset yaptığı partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Katıldığı bir televizyon yayınında konuşan Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oyunu Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını açıkladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şener, milletvekili seçiminde de oyunu CHP’ye vermediğini söyledi.