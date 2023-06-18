  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Abdullatif Şener'i eleştirmişti... Özgür Özel'in eski açıklamaları gündem oldu!

ABD’nin güdümlü füzeleriyle yaptığı işgal provası Kim Jong-Un’a takıldı

Rusya'nın nükleer silahları: onlarca yıllık Japon silahlardan güçlü! O batının büyük korkusu

Uyku apnesi olanlar özellikle dikkat! Uzman doktor tuzdan neden uzak durulması gerektiğini açıkladı

AK Parti'nin yerel seçim hazırlığı: 11 büyükşehir için özel çalışma

‘Diktatör’ hem kaybetti, hem de etrafını dağıtıyor!

Tek adam partisi! CHP'de kurultay planlaması

Çin ülkesinden Türkiye'ye İstanbul seferleri için yeni kararı: Uçakla ulaşım duyurusu, devam edecek

Fatih Altaylı'nın 'KAAN' hazımsızlığı! Ülkenin başarılarını sindiremiyorlar

Kiracılar için harekete geçildi! Bunu yapan ev sahibi yandı
Siyaset 'Abdüllatif Şener işaret fişeği' deyip bombayı patlattı! Birçok vekil AK Parti'ye geçecek
Siyaset

'Abdüllatif Şener işaret fişeği' deyip bombayı patlattı! Birçok vekil AK Parti'ye geçecek

Yeniakit Publisher
2023-06-18 15:58:00 -

"Abdüllatif Şener örneği bir işaret fişeğidir aslında” diyen Talat Atilla, birçok milletvekilinin AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

Tv 100’de yayınlanan ‘Memleket’ isimli programda Talat Atilla çok önemli bir kulis bilgisi paylaştı.

CHP'den istifa ettiğini ve seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan Abdüllatif Şener'in bir işaret fişeği olduğunu söyleyen Atilla, bomba iddiayı gündeme getirdi.

"Abdüllatif Şener örneği bir işaret fişeğidir aslında” diyen Talat Atilla, “Deva, Gelecek, Saadet, Demokrat Partilerinin ne yapacaklarını, grup kurmaya çalıştıklarını anlayabiliyoruz ama Ankara’da kulislerde, en az 5-6 tane milletvekilinin, 15-20 gün içerisinde oradan iktidar partisine geçeceği yönünde konuşulanlarda var" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen ve CHP'li eski Milletvekili Abdüllatif Şener, 5 yıldır siyaset yaptığı partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Katıldığı bir televizyon yayınında konuşan Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oyunu Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını açıkladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şener, milletvekili seçiminde de oyunu CHP’ye vermediğini söyledi.

İlk düğmeyi yanlış ilikleyince böyle oluyor! CHP’li Abdüllatif Şener bakın kime oy vermiş
İlk düğmeyi yanlış ilikleyince böyle oluyor! CHP’li Abdüllatif Şener bakın kime oy vermiş

Gündem

İlk düğmeyi yanlış ilikleyince böyle oluyor! CHP’li Abdüllatif Şener bakın kime oy vermiş

Ayrılanı hedefe koyuyorlar!
Ayrılanı hedefe koyuyorlar!

Siyaset

Ayrılanı hedefe koyuyorlar!

Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıkla ilgili şok gelişme! Sandık incelenip belge yayımlandı
Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıkla ilgili şok gelişme! Sandık incelenip belge yayımlandı

Siyaset

Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıkla ilgili şok gelişme! Sandık incelenip belge yayımlandı

Abdullatif Şener'i eleştirmişti... Özgür Özel'in eski açıklamaları gündem oldu!
Abdullatif Şener'i eleştirmişti... Özgür Özel'in eski açıklamaları gündem oldu!

Siyaset

Abdullatif Şener'i eleştirmişti... Özgür Özel'in eski açıklamaları gündem oldu!

Abdüllatif Şener nereden nereye!
Abdüllatif Şener nereden nereye!

Gündem

Abdüllatif Şener nereden nereye!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23