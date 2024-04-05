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Gündem Abdullah Zeydan nasıl aday olabildi? Van'da DEM Parti krizinin perde arkası
Gündem

Abdullah Zeydan nasıl aday olabildi? Van'da DEM Parti krizinin perde arkası

Yeniakit Publisher
2024-04-05 08:07:00 -
Abdullah Zeydan nasıl aday olabildi? Van'da DEM Parti krizinin perde arkası

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın terör örgütünü öven sözlerine ve hapis cezası almasına rağmen yerel seçimde aday olabilmesi tartışma yaratmıştı. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Zeydan'la ilgili hukuk sürecinde neler yaşandığını ve seçim sürecini anlattı.

Terör örgütü PKK'yı öven sözleriyle gündeme gelen ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın yerel seçimde nasıl aday olduğu tartışma konusu. Hürriyet Gazetesi Hande Fırat, Zeydan'la ilgili hukuk sürecini ve seçimden önce neler yaşandığını anlattı. Fırat, "2022 yılında Abdullah Zeydan'a verilmemesi gereken, mahkeme tarafından nasıl oluyorsa yanlışlıkla verilen adli sicil temiz kaydı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi 2022'de terör örgütü propaganda suçundan 3 yıl ceza verdi. Yargıtay bu kararı onadı. 3 yılın üzerindeki suçlarda kanuna göre adli sicilin temiz çıkması için sürenin dolmuş olması gerekiyor. Yani 2022'den sonra adli sicil kaydı 2025'te silinebiliyor. Abdullah Zeydan Bey'in hükümlü olduğunu hatırlatmamız" dedi.

Hande Fırat, Zeydan'ın 2023'te dilekçe vererek haklarının iadesini istediğini belirtti. "Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi kanunu unutup 04.04.2023'te haklarını iade ediyor, 2025'te olması gereken" diye konuştu. 

Fırat, Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Sicil Genel Müdürlüğü'nün taramasında yanlışlığı fark ettiğini ve uyarı yapıldığını söyledi. Fırat, "Ağustos 2023'te yaptığı taramada yanlışı görerek Diyarbakır Başsavcılığı'na 'Kararınız yanlış, bu kararı kaldırınız' diyor. Fakat bu karar yine kalkmıyor. 4 ay sonra 29 Şubat'ta olağan taramada tekrar bakılıyor ve yine yanlış kararın durduğu görülüyor. Sonunda Diyarbakır Başsavcılığı'ndan Ankara'ya gelen yazıda 'Yanlışlık yapılmıştır' ifadesi yer alıyor" dedi.
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Fırat, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun inceleme yaptığını ancak soruşturma başlatmadığını vurguladı. "Evrak kimin ekranına düştü, kim baktı, kim gerekeni yapmadı, neden yapılmadı soruları ortada duruyor. Dolayısıyla YSK'nın yaptığı değerlendirme bu, bunun altını çizelim" ifadelerini kullandı. 

 

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