Abdullah Yıldız Hocaefendi’nin acı günü
Abdullah Yıldız Hocaefendi’nin annesi Zeliha Yıldız 94 yaşında vefat etti.
Gazetemiz yazarı, Namaz Gönüllüleri Platformu Sözcüsü Abdullah Yıldız Hocaefendi'nin annesi Zeliha Yıldız 94 yaşında vefat etti.
Zeliha Yıldız'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Adana Kozan Ayşe hoca köyü caminden kaldırılacak.
Abdullah Yıldız sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şunları yazdı:
"Namaz âşığı anacığım Zeliha Yıldız Rabbine yürüdü. İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn. Dualarınız ve hüsnü şahadetinizle Yüce Rabbimizin sonsuz rahmetini diliyoruz. Mekânı Firdevs Cenneti olsun. Âmin."
Merhume'ye Allah'tan rahmet, Yıldız ailesine sabır diliyoruz.