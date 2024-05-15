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Sosyal Medya Abdullah Yıldız Hoca anlatıyor! Gazze halkının namaz sevgisi
Sosyal Medya

Abdullah Yıldız Hoca anlatıyor! Gazze halkının namaz sevgisi

Yeniakit Publisher
2024-05-15 13:12:00 -

Akit gazetesi yazarı Abdullah Yıldız Hoca, İsrail’in zulmüne uğrayan Gazze halkının namaz sevgisini böyle anlattı.

Bir youtube kanalında Gazze halkının sorunlarını ele alan araştırmacı yazar Abdullah Yıldız Hoca, Gazze halkının yer yüzünde namaz konusunda en hassas millet olduğunu ifade etti.

Ayrıca Yıldız sözlerinin devamında, “kalabalık geçen cemaatle kılınan Cuma namazı sabah namazı gibi vakitlerde, kazası olanları almıyorlar 5 vakit namazını kılanları alıyorlar. Onları bu hale getiren o kıldıkları namaz ve okudukları Kur’an-ı Kerim… Muhteşem bilinçleri var. Onlarda böyle bir iman nasıl olabilir, Allah’tan geldik Allah’a döneceğiz… Allahu Ekber gibi kelimelerle kendilerini güçlü tutuyorlar. Bu iman nereden kaynaklanıyor, Kur’an okuyoruz ve teslim oluyoruz.” dedi.

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