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Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

06 Kasım 2018 Salı 11:48
Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü iş adamı Abdullah Tivnikli, 59 yaşındaydı.

Abdullah Tivnikli kimdir?

1959 yılında Erzurum’da doğan Abdullah Tivnikli, 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede İşletme Master Programı’nı tamamladı. İngiltere’de eğitim için bulunduğu süreçte katılım bankacılığı modelinin dünyada nasıl uygulandığı konusunda akademik çalışmalarda bulundu. 1983 yılından itibaren Türkiye’de katılım bankacılığı modelinin hukuki altyapısının hazırlanmasında yer aldı. Bu sürecin sonunda, bu modeli Türkiye‘de ilk uygulayıcısı olan Albaraka Türk’ün kuruluş sürecinde aktif bir şekilde yer aldı.

1988 yılından itibaren Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmekte olan Abdullah Tivnikli, 2001 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 2005 yılından itibaren de İstanbul Bahreyn Fahri Konsolosu unvanını taşımaktaydı.

Abdullah Tivnikli, katılım bankacılığı alanındaki görevlerinin yanı sıra, aile şirketi olan Eksim Grubu’nun da yönetimindeydi. Eksim Grubu, tahıl ürünleri ticareti, enerji, gıda, madencilik sektörlerinde faaliyet gösteriyordu.

4 çocuk babası olan Tivnikli, İngilizce bilmekteydi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 11:48
  1. İstanbul
  2. Erzurum
  3. Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli

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