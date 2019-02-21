Abdullah Öcalan'ın imha edilen portresinin yerine Erdoğan'ın portresi yapıldı! İşte yeni hali... Terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın imha edilen portresinin yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan portresi yapıldı.

TSK’nin 20 Ocak 2018 tarihinde Zeytindalı Harekatını başlatmasıyla meydana çıkan Kilis’in Çercili köyü sınır hattı karşısındaki Bülbül dağı eteklerindeki 52 metrelik Abdullah Öcalan’ın portresi 31 Ocak 2018 tarihinde Sihalar tarfından bombalanmıştı. Zeytindalı Harekatı ile Terör örgütü YPG/PKK’dan arındırılan Afrin bölgesinde huzur ve hayatın normale dönmüştü. Terör örgütü elebaşı Öcalan’ın bombalanan Bülbül dağı eteğindeki 52 metrelik portresinin bulunduğu alan betonla düzleştirildi. Erdoğan’ın selam veren portresi çizildi Alana önce Türk ve ÖSO bayrağı çizildi. Daha sonra ise CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’ın selam veren portresi çizildi. Afrin ve bölge halkının Erdoğan’ın kendilerini YPG/PKK’dan kurtardığı için şükran niteliğinde yapıldığı öğrenildi. Kaynak: Habererk

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