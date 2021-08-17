Abdullah Güzeldülder'in Sürat Kargo iddiası pes dedirtti! Çok ucuza gitti ise siz alsaydınız

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Gözlerini Erdoğan düşmanlığı bürüyen Ahmet Davutoğlu ve avanesinin muhalefet etmekten çok uzak eleştiri ve iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde TMSF'de önemli görevlerde bulunan ve siyasette bugünkü makamına ulaşan Abdullah Güzeldülder daha sonra Ahmet Davutoğlu’nun peşine takılarak Gelecek Parti’sinin kurucu isimleri arasında yer aldı.

Yol arkadaşlarını yarı yolda bırakan Gelecek Partisi kurucusu Abdullah Güzeldülder, Davutoğlu’na yakın Karar gazetesinde çıkan bir haberde FETÖ'nün elinden alınan ve ihale ile satışı yapılan sürat Kargo üzerinden algı oluşturmaya çalıştı.

Gelecek Partisi'nin hiç mi işadamı yok mu?

Kargo şirketinin ucuza satıldığını, sırf itiraz etmiş olmak için öne süren Abdullah Güzeldülder “Süratle yapılan bu satışla TMSF kendisini zan altında bıraktı” ifadelerini kullandı.

Güzeldülder’in bu dayanaksız iddiası akıllara şu soruyu getirdi: "Sürat kargo çok ucuza gitti ise, iktidara yürüdüğünü ileri süren Gelecek Partisi'nin hiç mi işadamı yoktu ki, ihaleye girip, alsın?"