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Abdullah Gül'ün teklif yaptığı ülkücü isim belli oldu

AK Parti'den istifa eden eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ile yeni parti kurma hazırlığı yapan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görüştüğü ülkücü isim ortaya çıktı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:48
Abdullah Gül'ün teklif yaptığı ülkücü isim belli oldu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Bakan Ali Babacan, dün AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlıklarını resmen ilan etti.

Sonbaharda partiyi kurması beklenen Babacan’ın kulislerde bundan sonraki adımının, olabildiğince geniş bir kesime hitap edebilmek için etkili ve güvenilir isimleri etrafında toplamak olacağı belirtiliyor.

Gül, Ramiz Ongun'a siyaset teklifi yaptı.

Bu iddialar ışığında Abdullah Gül ile Ramiz Ongun İstanbul'da bir araya gelerek görüştükleri gelen bilgiler arasında. Gül'ün bu görüşmede Ongun'a yeni parti için teklifte bulunduğu kaydedildi.

Ramiz Ongun kimdir?

Ramiz Ongun, 17 Mart 1947 tarihinde Adana’nın Kozan ilçesinin Kale köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Bursa İktisadi-Ticari İlimler Akademisi İktisat Bölümü'nde tahsil gördü.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu.

Daha sonra Alparslan Türkeş ile tanışarak Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katıldı.

Bunun yanında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, Gümrük Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, MHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı, MHP Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ülkücü-İşçiler Genel Başkan Müşavirliği görevlerini yürüttü.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından da Türkeş'in emriyle yurt dışına çıktı.

Bu dönemde Almanya'da üniversiteden sınıf arkadaşı olan Nesrin Hanım'la evlendi.

1989 yılında da Türkiye'ye geri döndü. 1992 senesinde de Türk Ocakları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nde üç kez genel başkanlığa aday oldu, ancak seçilemedi.

Almanca bilen Ramiz Ongun, üç çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:48
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Ankara
  4. Adana
  5. Ramiz Ongun
  6. Alparslan Türkeş
  7. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi
  8. Abdullah Gül
  9. Ali Babacan
  10. Milliyetçi Hareket Partisi

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