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Abdullah Gül'ün seçim vaatlerini açıkladı!

Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Abdullah Gül'ün muhtemel adaylığını konu aldı. Selvi, Gül'ün manifesto gibi bir açıklamayla aday olacağını belirtti. Selvi, Gül'ün seçim vaatlerini de sıraladı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:23
Abdullah Gül'ün seçim vaatlerini açıkladı!

Abdulkadir Selvi'nin "Ankara Abdullah Gül'e kilitlendi" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Manifesto gibi bir açıklama ile ortaya çıkması planlanıyor. Parlamenter sisteme dönüşü vaat edecek olan Gül’ün, ekonomi yönetimi ağırlıklı olmak üzere alternatif Bakanlar Kurulu ve yeni Anayasa taslağı ile çıkması bekleniyor. 

AK Parti kulisleri Abdullah Gül’le çalkalanıyor. Gül’ün gözü ise Akşener’in üstünde."

Selvi ayrıca Gül'ün eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmeyi de şöyle aktardı:

"Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun Abdullah Gül ile görüşmesi ise AK Parti kulislerini dalgalandırdı. Görüşme talebinin Gül’den geldiği söyleniyor. Gül’ün, görüşmede Cumhurbaşkanı adaylığına yakın bir profil çizdiği ifade ediliyor. Hatta daha öncekilere göre daha kararlı olduğu dikkati çekiyor. Davutoğlu, 30 Ocak günü AK Parti grubuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte geldiği için, bu görüşme şaşkınlık meydana getirdi."

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 09:23
  1. AK Parti
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Tayyip Erdoğan
  5. Konya
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Ankara
  8. Ahmet Davutoğlu
  9. Abdullah Gül
  10. Recep Tayyip
  11. Bakanlar Kurulu

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