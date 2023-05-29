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Medya Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan olay çıkış! Heh şöyle, yola gel bakalım
Medya

Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan olay çıkış! Heh şöyle, yola gel bakalım

Yeniakit Publisher
2023-05-29 11:32:00 -
Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan olay çıkış! Heh şöyle, yola gel bakalım

Muhalefete sürekli sinyal çakan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru, Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinden sonra yelkenleri suya indirdi. Son güne kadar "bir umutla" muhalefetin değirmenine su taşıyan Koru, bükemediği eli öpmek zorunda kalarak Erdoğan'ı tebrik etti.

 

Muhalefete sürekli sinyal çakan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru, Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinden sonra yelkenleri suya indirdi. 

Son güne kadar "bir umutla" muhalefetin değirmenine su taşıyan Koru, bükemediği eli öpmek zorunda kalarak Erdoğan'ı tebrik etti. 

Koru, kişisel web sitesi fehmikoru.com'daki yazısında özetle şunları kaydetti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Âdettendir, seçimlerden sonra kazanan tebrik edilir.

İkinci tura kalmış cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanının açıkladığı son duruma göre, Tayyip Erdoğan %52.14, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise %47.86 oy aldı.

Erdoğan’a oy verenlerin sayısı 27 milyon 513 bin 587, oyları için Kılıçdaroğlu’nu tercih edenlerin sayısı ise 25 milyon 260 bin 109…

Arada 2 milyon 153 bin 473 oy farkı var.

Halkımız daha önce iki kez cumhurbaşkanı seçtiği Tayyip Erdoğan’ı beş yıllığına üçüncü kez yeniden aynı göreve layık gördü.

Tebriği fazlasıyla hak ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan…

Hayli sert geçen seçim kampanyasının sonunda yabana atılmayacak bir farkla seçilebildi çünkü. (…)"

 

 

 

 

 

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